Wimbledon ONLINE: Muchová bojuje o osmifinále. Krejčíková v derby proti Bartůňkové
Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková v pátek bojují o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Manančajou Savangkevovou, předloňská šampionka Krejčíková a dvacetiletá Bartůňková nastupují proti sobě. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Wimbledon - Ženy - 2026
Devětadvacetiletá Muchová, která před Wimbledonem vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu, usiluje v All England Clubu o třetí osmifinále v kariéře. Naposledy se do této fáze dostala před pěti lety. Se Savangkevovou, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Polku Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou, se utká poprvé. Jejich duel se uskuteční jako třetí v pořadí na kurtu číslo 3.
Poprvé se mezi sebou utkají také Krejčíková s Bartůňkovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Krejčíková se do 3. kola dostala poté, co naposledy vyřadila nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Rusku Mirru Andrejevovou. Bartůňková zdolala krajanku Kateřinu Siniakovou. Obě hráčky uzavřou v pátek program na kurtu číslo 18.