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Wimbledon ONLINE: Muchová bojuje o osmifinále. Krejčíková v derby proti Bartůňkové

Karolína Muchová si zatím na Wimbledonu vede dobře
Karolína Muchová si zatím na Wimbledonu vede dobřeZdroj: Profimedia.cz
Karolína Muchová v akci na Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková v pátek bojují o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Manančajou Savangkevovou, předloňská šampionka Krejčíková a dvacetiletá Bartůňková nastupují proti sobě. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

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Devětadvacetiletá Muchová, která před Wimbledonem vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu, usiluje v All England Clubu o třetí osmifinále v kariéře. Naposledy se do této fáze dostala před pěti lety. Se Savangkevovou, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Polku Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou, se utká poprvé. Jejich duel se uskuteční jako třetí v pořadí na kurtu číslo 3.

Poprvé se mezi sebou utkají také Krejčíková s Bartůňkovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Krejčíková se do 3. kola dostala poté, co naposledy vyřadila nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Rusku Mirru Andrejevovou. Bartůňková zdolala krajanku Kateřinu Siniakovou. Obě hráčky uzavřou v pátek program na kurtu číslo 18.

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