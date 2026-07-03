ATP chystá potají deblovou čistku v tenise. Vražda v přímém přenosu, zlobí se Češi
PŘÍMO Z LONDÝNA | Chystá se kontroverzní reforma, která má připravit o práci desítky deblových specialistů. Asociace profesionálních hráčů ATP potají připravila revoluční změnu, která zničí svět čtyřhry, jak ho v tenise známe teď. „Je to poprava. Vražda v přímém přenosu,“ pobouřeně reaguje jednatřicetiletý Adam Pavlásek, 43. hráč deblového žebříčku, jenž s parťákem Patrikem Riklem postoupil do třetího kola Wimbledonu. I tito dva jsou novinkou, jež má vstoupit v platnost od roku 2028, existenčně ohrožení.
„Z čistého nebe vezmou práci padesáti lidem. Chtějí deblové specialisty v podstatě vymazat. Jako by nás vůbec neuznávali. Čtyřhra má přitom obrovskou historii, hraje se desítky let a je pevnou součástí tenisu,“ zlobí se Pavlásek. „Je to zkrátka celé špatně,“ přizvukuje Rikl.
Reforma spočívá v brutálním osekání pracovních příležitostí pro specialisty. Na turnajích Masters 1000 se počet dvojic sníží z 32 na 16. Na podnicích ATP 500 a 250 se bude hrát dokonce jen v osmi párech. Na challengerech budou pavouky zredukovány na osm míst, která však budou vyhrazena výhradně pro singlisty.
Čistý deblista tak ztratí možnost na challengerech vůbec startovat. Současný poměr rozdělování prize money mezi dvouhru a čtyřhru se změní z 80:20 na 90:10. V praxi to znamená snížení odměn pro deblisty na polovinu. Pro hráče mimo elitní třicítku žebříčku tak bude podle deblistů prakticky nemožné se tenisem uživit.
Zapojte se do diskuze
„Představte si, že budete na 40. místě, nedostanete se na žádnou tisícovku a budete mít jen na grandslamech čtyři šance za rok, abyste uhráli velký výsledek a posunuli se do elitní třicítky, která ty velké turnaje bude hrát. Vznikne tam obrovská rankingová propast, například mezi 35. a 50. hráčem světa. Bude téměř nereálné se tam probojovat. Pokud se někdo zraní na tři měsíce, rovnou si může hledat přes inzerát jinou práci,“ popisuje drsnou realitu Pavlásek.
Jediná šance? Bojovat přes právníky
Vedení ATP se na situaci dívá optikou chladnokrevného byznysu. Hlavním ekonomickým motorem tenisu je dvouhra, která generuje peníze z televizních práv, od sponzorů a plní tribuny. Čtyřhra je z pohledu vedení disciplínou, která je dotovaná z peněz singlistů.
Trnem v oku je pro ATP i srovnání výdělků. Vedení se nelíbí, že nejlepší deblista světa inkasuje více peněz než například 70. hráč světa ve dvouhře.
Čeští deblisté však tento argument považují za absurdní. „Bavíme se o dvou lidech na světě, kteří loni vyhráli, v uvozovkách, úplně všechno. Ten nejlepší deblista musí vyhrát dva grandslamy, Turnaj mistrů a dalších osm turnajů za rok. To není žádná legrace. Neexistuje případ, že by si průměrný padesátý deblista vydělával víc než elitní singlista,“ ohrazuje se Pavlásek.
Tenisté navíc upozorňují na logistický paradox, který dopadne na samotné fanoušky a turnaje. Ve druhém týdnu velkých turnajů, kdy se hrají čtvrtfinále a semifinále dvouhry, program výrazně prořídne. Deblové bitvy dosud spolehlivě zalepovaly díry v programu a nabízely fanouškům celodenní zábavu. „Nevím, jestli tam chtějí místo nás nasadit juniory nebo vozíčkáře,“ krčí rameny Pavlásek s tím, že samotné turnaje debl v programu chtějí, aby měly co prodávat.
Deblisté proto chystají tvrdou obranu. „Jedinou šancí je sjednotit se, nenechat si to líbit a bojovat přes právníky, co to půjde. Rozhodně se nevzdáme,“ tvrdí unisono český pár.
Adam Martiník