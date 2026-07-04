Vítězná sobota a historický Wimbledon: pět Čechů v osmifinále je nový rekord
Přes nervydrásající dramata Lindy Noskové a Marie Bouzkové i kontrolovaný postup Jiřího Lehečky dospělo české tažení ve Wimbledonu k historickému milníku. Poprvé v dějinách samostatné země se prodralo v Londýně do osmifinále pět českých tenistů. Již v pátek to zvládly Karolína Muchová s Barborou Krejčíkovou. Na grandslamech se to v historii Česka podařilo podruhé, poprvé loni při US Open.
Linda Nosková odehrála pátý zápas proti rumunské veteránce Soraně Cirsteaové za posledního půl roku. Už zase ona, povzdechla si jednadvacetiletá Češka, když před sebou viděla jméno o šestnáct let starší Rumunky. „Hrajeme spolu pořád, žádný zápas s ní není lehký. Čekala jsem bitvu, ale ne takovou,“ zhluboka oddechovala po nerváku na dvorci číslo tři, který pro sebe rozhodla až v supertiebreaku (2:6, 6:3, 7:6 (9)).
Do zápasu šla nedávná šampionka z travnatého Berlína jako mírná favoritka. Ale zprvu se jí nevedlo a Cirsteaová ji v první sadě vystřílela z kurtu. Tahle lekce donutila Noskovou přepnout do agresivnějšího berlínského módu, díky čemuž se dostala ve třetí sadě k náskoku 4:2. Za chvíli už ale řešila další krizi, za stavu 4:5 odvracela mečbol bekhendem k lajně. Žár bitvy vybudil obyčejně flegmaticky působící slečnu k emocím. Často i těm negativním po několika ze svých 49 nevynucených chyb v zápase a minutých forhendech na vlastní mečboly. Nakonec však mohla padnout samou úlevou po 2 hodinách a 16 minutách na kolena.
Postupem do osmifinále si ve Wimbledonu vyrovnala loňské maximum a v pondělí se srazí s Američankou Madison Keysovou, přemožitelkou loňské finalistky Amandy Anisimovové.
Boj na krev a dojatá Bouzková
Pokud Nosková hrála v hektické sobotě maraton, její krajanka a reprezentační spoluhráčka Marie Bouzková přímo ultramaraton. Podle statistik nasprintovala na londýnské trávě 2,7 kilometru, než po 3 hodinách a 25 minutách otočila mač s ruskou útočnicí Ljudmilou Samsonovovou na 4:6, 7:6 (3), 6:4.
Loňskou čtvrtfinalistku přiváděla běžkyně Bouzková k zoufalství. Vracela i zdánlivě ztracené balóny a jako vždy bojovala až na krev. Bez emocí přešla i moment, kdy ji v první sadě Samsonovová nastřelila bolestivě do boku, za což se opakovaně omlouvala.
Střet ruského útoku s českou obranou zněl řečí čísel takto: Bouzková prohrála na winnery 24:61, spáchala však také jen 24 nevynucených chyb oproti 52 soupeřky. Svalnatá Samsonovová si vytvořila 20 brejkbolů, využila jen 3. Bouzková na stejný počet potřebovala jen 9 šancí.
A tak se nakonec dvorcem číslo 12 rozléhalo oslavné „Maruška, Maruška“, vítězka se dojímala až k slzám a při odchodu si plácala s fanoušky. Do šatny si nesla třetí grandslamové osmifinále kariéry a potřetí na něj dosáhla ve Wimbledonu. V dalším zápase ji čeká protřelá Belgičanka Elise Mertensová, která si posílila sebevědomí skalpem Jeleny Rybakinové.
Vítěznou sobotu na londýnské adrese SW 19 dokonal Jiří Lehečka. Proti španělskému sokovi Jaumemu Munarovi byl na trávě favoritem a také tenhle part zdárně odehrál, byť si mohl vyčítat zkrat v koncovce třetí sady, v níž přišel o náskok brejku a ještě pohodlnější postup. První ztracený set v turnaji ale českou jedničku nefrustroval a nakonec po 2 hodinách a 56 minutách triumfoval Lehečka 6:4, 6:4, 4:6, 6:4. I jeho čeká v osmifinále zdatný soupeř – čerstvý šampion Roland Garros Alexander Zverev.