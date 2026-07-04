Wimbledon ONLINE: Bouzková je v osmifinále! Lehečka vede, Nosková v potížích
Tenistka Marie Bouzková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Po třech hodinách a 24 minutách zdolala Ljudmilu Samsonovovou 4:6, 7:6, 6:4. O postup dnes v Londýně zabojují další dva čeští tenisté. Jiří Lehečka a Linda Nosková se v zápasech třetího kola pokusí na travnatých dvorcích v All England Clubu navázat na bývalou wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou a nasazenou desítku Karolínu Muchovou, které postup slavily už v pátek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Turnajová třináctka Lehečka bojuje v utkání se Španělem Jaumem Munarem. Postoupit do druhého wimbledonského osmifinále za sebou se pokusí také devátá nasazená Nosková. Soupeřkou jednadvacetileté české hráčky je letos už pošesté o 15 let starší Rumunka Sorana Cirsteaová. Jejich utkání uzavře program dne na kurtu číslo 3.
Sedmadvacetiletá Bouzková vyhrála nad Samsonovovou po třech hodinách a 24 minutách. Odvrátila sedmnáct z dvaceti brejkbolů. Rusce nepomohlo ani 61 vítězných míčů, udělala 52 nevynucených chyb.
Bouzková zdolala Samsonovovou potřetí v kariéře a vyrovnala bilanci vzájemných zápasů na 3:3. V osmifinále Wimbledonu je potřetí v kariéře a po třech letech. Jejím maximem v All England Clubu je čtvrtfinále z roku 2022.
Vítězka červnového turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu dvakrát o servis. Poté, co ho ztratila v sedmé hře, Samsonovová utekla následně do vedení 5:3 a česká tenistka už manko nedohnala.
Bouzková však duel nevzdala a po celý zápas se opírala především o výbornou obranu. Ve druhém setu odvrátila za stavu 4:4 a 5:5 po dvou brejkbolech, a přestože poté nevyužila dva setboly, ve zkrácené hře uspěla 7:3.
Ve třetím setu Bouzková hned v úvodu prolomila soupeřčin servis. Ve druhé hře odvrátila sedm brejkbolů a držela vedení. Samsonovová se nakonec dočkala v osmém gamu, v němž se jí povedl brejk, vzápětí ale servis znovu neudržela a česká hráčka šla utkání dopodávat. Příznačně k vývoji zápasu smazala i v posledním gamu tři brejkboly a utkání ze stavu 0:40 zakončila pěti vyhranými míčky v řadě.