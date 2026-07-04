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Wimbledon ONLINE: Bouzková je v osmifinále! Přetlačila Rusku, Lehečka po odkladu hraje

Slavící Marie Bouzková
Slavící Marie BouzkováZdroj: Andrew Matthews / Profimedia
Marie Bouzková během šestnáctifinále Wimbledonu
Jiří Lehečka v zápase s Alexem Molčanem
Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu
Jiří Lehečka v zápase s Alexem Molčanem
Marie Bouzková
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Tenistka Marie Bouzková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Po třech hodinách a 24 minutách zdolala Ljudmilu Samsonovovou 4:6, 7:6, 6:4. O postup dnes v Londýně zabojují další dva čeští tenisté. Jiří Lehečka a Linda Nosková se v zápasech třetího kola pokusí na travnatých dvorcích v All England Clubu navázat na bývalou wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou a nasazenou desítku Karolínu Muchovou, které postup slavily už v pátek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

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Turnajová třináctka Lehečka bude bojovat v utkání se Španělem Jaumem Munarem. Postoupit do druhého wimbledonského osmifinále za sebou se pokusí také devátá nasazená Nosková. Soupeřkou jednadvacetileté české hráčky bude letos už pošesté o 15 let starší Rumunka Sorana Cirsteaová. Jejich utkání uzavře program dne na kurtu číslo 3.

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