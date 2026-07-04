Wimbledon ONLINE: Lehečka hraje se Španělem. Bouzková v akci, chystá se i Nosková
O postup do osmifinále Wimbledonu dnes v Londýně zabojují další tři čeští tenisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bouzková se v zápasech třetího kola pokusí na travnatých dvorcích v All England Clubu navázat na bývalou wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou a nasazenou desítku Karolínu Muchovou, které postup slavily už v pátek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Jako první půjde do akce nasazená jednadvacítka Bouzková, její duel s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou zahájí ve 12:00 SELČ program na kurtu číslo 12. Na stejném dvorci se pak představí turnajová třináctka Lehečka v utkání se Španělem Jaumem Munarem.
Postoupit do druhého wimbledonského osmifinále za sebou se pokusí také devátá nasazená Nosková. Soupeřkou jednadvacetileté české hráčky bude letos už pošesté o 15 let starší Rumunka Sorana Cirsteaová. Jejich utkání uzavře program dne na kurtu číslo 3.