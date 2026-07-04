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Wimbledon ONLINE: Lehečka hraje se Španělem. Bouzková v akci, chystá se i Nosková

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Centrkurt k Wimbledonu: Muchová ve formě! Menšík i přes prohru vypadal dobře, kam dojde Lehečka? • Zdroj: iSport.cz
Jiří Lehečka v zápase s Alexem Molčanem
Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu
Marie Bouzková
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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O postup do osmifinále Wimbledonu dnes v Londýně zabojují další tři čeští tenisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bouzková se v zápasech třetího kola pokusí na travnatých dvorcích v All England Clubu navázat na bývalou wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou a nasazenou desítku Karolínu Muchovou, které postup slavily už v pátek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

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Jako první půjde do akce nasazená jednadvacítka Bouzková, její duel s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou zahájí ve 12:00 SELČ program na kurtu číslo 12. Na stejném dvorci se pak představí turnajová třináctka Lehečka v utkání se Španělem Jaumem Munarem.

Postoupit do druhého wimbledonského osmifinále za sebou se pokusí také devátá nasazená Nosková. Soupeřkou jednadvacetileté české hráčky bude letos už pošesté o 15 let starší Rumunka Sorana Cirsteaová. Jejich utkání uzavře program dne na kurtu číslo 3.

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