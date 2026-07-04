Nosková, válečnice s kroužkem v nose, přežila mečbol: Tohle peklo mě posílí!
PŘÍMO Z LONDÝNA | S kroužkem v nose a masivním řetězem kolem krku má Linda Nosková vizáž dokonalé tenisové válečnice. Ve třetím kole Wimbledonu ji stvrdila i na kurtu, když odvrátila mečbol a nakonec v nejzazší možný moment zlomila rumunskou veteránku Soranu Cirsteaovou 2:6, 6:3, 7:6 (9). Před jednadvacetiletou Češkou se tak otevírají zajímavé vyhlídky – v dolní půlce pavouku zůstala nejvýš nasazenou…
S Cirsteaovou jste se utkala popáté za půl roku. Tohle byl nejtěsnější a také nejdůležitější zápas ze všech. Těší vítězství po takové horské dráze ještě víc?
„Byl pekelně těžký. Samozřejmě jsem věděla, že to bude náročné, protože se Soranou je to tak vždycky. Čekala jsem tuhou bitvu, i když možná ne až takovouhle. Ale takové zápasy jsou na velkých turnajích a grandslamech klíčové. Vždycky se objeví nějaký těžký moment, kterým si člověk musí projít, aby se dostal k těm příjemnějším fázím.“
Navíc se v tenise traduje, že pokud v turnaji odvrátíte mečbol, obyčejně se hodně vydaří… Vám se to podařilo.
„V ten moment jsem jednoduše odmítla prohrát. Říkala jsem si, že dokud není konec, nic není ztraceno a rozhoduje až ten úplně poslední míč.“
To jste si musela říkat i po prvním setu, v němž vás soupeřka tvrdě přehrála.
„Jo, proti Soraně musíte hrát na sto procent. Nesmíte ani na chvíli ztratit koncentraci, což se mi bohužel v několika gamech prvního setu stalo a stálo mě to celou sadu. Jsem ráda, že se mi po prvním setu podařilo hlavu restartovat a začít znovu. Kdybych takhle pokračovala dál, určitě by to takhle nedopadlo. Byl to zkrátka zápas, ve kterém musíte bojovat o každý míč, a ať se děje cokoli, je to těžké.
Člověk by řekl, že jste v supertiebreacích jako ryba ve vodě, když si vzpomeneme například na Pohár Billie Jean Kingové a poslední zápas ve Švýcarsku proti Belindě Bencicové. Jaké to je ale uvnitř vás v daný moment?
„Je to strašné. Nerada se do takových situací dostávám, nejraději bych všechny zápasy vyhrávala dvakrát 6:2. Ale jak říkám, právě tyto momenty rozhodují, obzvlášť na grandslamech. Určitě je to dobré i pro sebevědomí. Sice jsem teď úplně vyčerpaná, takže nevím, jestli se cítím sebevědomější, ale tyto zápasy jsou vážně strašně důležité.“
Rekord? Lidé u nás si toho občas neváží
Po mečbolu jste padla na kolena, takové emoce u vás nebývají zvykem. Co vám letělo hlavou?
„Doslova to ze mě spadlo. Měla jsem tolik možností a tolikrát otevřený kurt, když jsem zápas mohla ukončit dřív. Nervy ale občas zapracují a nebylo to z mé strany vždycky pozitivní. Vědomí, že soupeřka nic nevzdá a nedá mi nic zadarmo, mě občas trochu vyvedlo z rytmu. Věděla jsem, že si to musím uhrát sama. A kvůli tomu jsem udělala i dost laciných chyb.“
Do zápasu jste nastoupila s obvázaným levým stehnem, ale v průběhu prvního setu jste si obvaz sundala. Vadilo vám to, nebo bolest ustoupila?
„Natáhla jsem si hamstring při strečinku po prvním singlu a od té doby to nebylo úplně ideální. Naštěstí mě to bolelo jen v jedné specifické pozici, do které se na kurtu moc nedostávám. Už včera při čtyřhře jsem si ověřila, že je to docela v pohodě. Dneska jsem si to nechala zafáčovat spíš pro klid v duši. Ale ano, trochu mě to omezovalo, nejsem zvyklá s tím hrát. I to možná přispělo k tomu, že jsem to po prvním setu sundala. Noha už je ale v pořádku, nešla jsem do zápasu s bolestí a rozhodně mě to nijak nelimitovalo.“
V osmifinále Wimbledonu je pět českých zástupců, což se v samostatné historii země ještě nikdy nepovedlo. Jak vnímáte toto potvrzení skvělé vlny, na které se vezete nejen vy, ale i spousta dalších českých hráčů?
„Je to krásné. Samozřejmě sleduji jak holky, tak kluky, jak si vedou. Mám obrovskou radost, že se nám daří dosahovat takových výsledků. Myslím si, že si toho lidé u nás občas dostatečně neváží – z tak malé země se nás do absolutní špičky probojovalo tolik a stále to potvrzujeme. Jsem ráda, že je naše práce v České republice vidět.“
V pondělním osmifinále čeká Madison Keysová, s níž jste se ještě nikdy neutkala. Jaký zápas čekáte?
„Máme podobný herní styl. Hraje agresivně od základní, má skvělý servis. Ale bude to úplně nová zkušenost, protože jsme spolu ještě nehrály, takže vlastně nevím, co přesně čekat. Je to skvělá hráčka, její styl se mi moc líbí, takže mě rozhodně čeká další těžký zápas.“