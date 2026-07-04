Dostala nástřel tenisákem, dva sety byla horší. Létající Maruška i tak umořila ruskou útočnici
Kouzlo Wimbledonu probouzí v Marii Bouzkové pravidelně to nejlepší. Potřetí v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu, potřetí se jí to povedlo právě na londýnské adrese SW19. Byť je útlé postavy a postrádá zbraně hřmotných agresorek, které jsou na trávě obyčejně úspěšné, dokáže je létající Češka umořit excelentní obranou. S urostlou Ruskou Ljudmilou Samsonovovou prohrála na vítězné údery 24:61, ze tří a půl hodinového zápasu i tak odcházela jako dojatá vítězka (4:6, 7:6 (3), 6:4). Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Na Wimbledonu jste už potřetí takto daleko. Samozřejmě to souvisí s trávou, ale je na tomto turnaji něco specifického, co ve vás probouzí větší vášeň a touhu? Hraje roli genius loci tohoto místa?
„Pro mě osobně je Wimbledon největším snem, mým cílem je ho jednou vyhrát, což určitě hraje roli. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc. Zdejší prostředí mi sedí, všechno je to spojené dohromady.“
Jakou svou přednost pro hru na trávě byste zmínila? Proč na ní hrajete tak ráda?
„Asi pohyb. Třeba mi nejsou přirozené skluzy na antuce, na čemž musím pracovat. Na trávě mi naopak pohyb sedí. Vyhovuje mi si to na kurtu vyťapkávat, což je tu klíčové. A můžete tady chodit i víc na síť, což mě baví a na jiných površích se k tomu nedostanu tak často. Zdejší tenis si opravdu užívám.“
Jste známá i tím, že se vyžíváte v maratonských zápasech, Samsonovovou jste umořila po 3 hodinách a 25 minutách. Cítíte, že čím delší zápas, tím lépe pro vás?
„Možná. V podobné situaci jsem se ocitla už mnohokrát, takže vím, co očekávat. Člověk je navíc do zápasu tak zabraný, že čas vůbec nevnímá. Jste ve své bublině a bojujete o každý míček. Jelikož jsem takových bitev odehrála hodně, ani mi to nepřijde nijak zvláštní.“
V prvním setu vás soupeřka nastřelila u sítě. Ukazovala jste jí, že jste v pořádku, ale hned potom jste ztratila servis. Byla jste opravdu v pohodě?
„Ano, to s tím nemělo nic společného. Rána byla sice cítit, schytala jsem to do levé ruky, ale nástřel nic neovlivnil.“
Samsonovová měla skoro dva celé sety navrch. Kdy jste podle vás duel zlomila?
„Ve druhém setu jsem musela za stavu 4:4 odvracet brejkboly, to samé za 5:5. Když jsem si tehdy udržela servis, ucítila jsem, že se po dlouhých výměnách dostávám do správného rytmu. Urvala jsem to silou vůle, srdcem a nechala jsem na kurtu všechno.“
Po proměněném mečbolu jste byla velmi emotivní. Vytryskla z vás úleva po velké bitvě?
„Určitě. V tom posledním gemu jsem prohrávala 0:40 a musela odehrát pět nejlepších míčků z celého zápasu, abych to ustála. Musela jsem hodně běhat, ale zároveň hrát agresivněji a aktivněji, aby soupeřka začala chybovat a nezáviselo to jen na ní. Za stavu 0:40 jsem se snažila nechat na kurtu všechno a ten game vydřít. Když se to povedlo, hrozně se mi ulevilo a měla jsem obrovskou radost. Proto asi to dojetí.“
V příštím kole vás čeká Elise Mertensová. Co čekat?
„Letos mě celkem hladce porazila v Dubaji. Ale připravím se na ni a zase na kurtu nechám všechno. Doufám, že v sobě ještě mám dost sil, abych pokračovala dál.“