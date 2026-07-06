Silák Lehečka se těší na wimbledonský centr. A kde jinde skolit Zvereva, než na trávě?
PŘÍMO Z LONDÝNA | Bum-bum tenis Jiřího Lehečky na trávě píše. A po třech letech tak dorazil silák z Kněžmostu opět do osmifinále Wimbledonu. V něm v pondělí vyzpovídá čerstvého šampiona Roland Garros Alexandra Zvereva z toho, nakolik mu první grandslamový titul změnil kariéru. „Bude asi uvolněnější, protože mu spadl kámen ze srdce,“ přemítal čtyřiadvacetiletý borec. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Půjde o střet světové trojky se čtrnáctkou v otevřené půlce pavouku, kde nefigurují Jannik Sinner ani Novak Djokovič. A také tenistů, kteří chovají k trávě různou náklonnost. „Mé hře sedí, považuji ji za svůj silný povrch,“ netají Lehečka. Pro Zvereva je naopak Wimbledon nejhorším grandslamem ze všech čtyř. Zelený pažit z jílku vytrvalého obnažuje jeho menší ochotu útočit a tlumí jeho silnou obranu.
„Já ho tenkrát dostal přes jeho forhend,“ vzpomínal před turnajem v podcastu Centrkurt Jiří Veselý, který Němce v All England Clubu přemohl v sezoně 2019. „Všichni dobře víme, že zdejší podmínky jsou jiné než v Paříži, takže jeho hra zde nebude tak dominantní,“ nebál se povědět Lehečka, když v sobotu prošel do 4. kola přes Španěla Jaumeho Munara. Ten českou jedničku obral o první set v turnaji, svěřenec Michala Navrátila i tak bez většího dramatu postoupil.
Může se tak chystat na druhé osmifinále Wimbledonu v kariéře ve zcela jiné situaci, než byl před tím prvním. V sezoně 2023 totiž musel dokonce z velké zápasu s Daniilem Medveděvem po druhém setu odstoupit. „Tehdy mě to strašně mrzelo. Ale měl jsem velkou infekci v noze, hrál jsem pod injekcemi a antibiotiky. Bohužel jsem se pak už nemohl ani hnout, takže to pro mě byla především velká lekce. Teď už jsem zkušenější hráč,“ vybavil si.
O Zverevovi hovoří s úctou a respektem, nikoliv však přehnaným. Utkali se zatím jen dvakrát v sezoně 2023 a skóre je 1:1. „Pokud chci jít co nejdál, musím porazit každého. Budu muset předvést svůj nejlepší tenis a stoprocentní maximum,“ uvědomuje si finalista letošní tisícovky v Miami, kterého by velký výsledek ve Wimbledonu mohl katapultovat i do TOP 10. Momentálně je v živém pořadí ATP na dvanácté příčce a těší se na velký zážitek proti německému favoritovi.
Český hráč prozradil, že by mu udělalo radost, pokud by pořadatelé nasadili mač se Zverevem na centrkurt Wimbledonu. „To by bylo moc pěkné. Zdejší centrální kurt je jedním z těch velkých stadionů, kde jsem si ještě nezahrál!“ A jeho přání se splnilo, v pondělí proti Němci vyrukuje právě na ikonickém dvorci, sehrají na něm třetí zápas dne.