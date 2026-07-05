Derby na krev končilo úsměvy. Muchová skolila Krejčíkovou a je ve čtvrtfinále Wimbledonu
PŘÍMO Z LONDÝNA | Tradice se drží, což je pro tenisový turnaj na londýnské adrese SW19 typické. Jedenáctý rok po sobě bude mít Wimbledon jedenáctou různou šampionku. Rozhodlo o tom české osmifinálové derby, v němž Karolína Muchová vymazala z pavouku Barboru Krejčíkovou (7:5, 5:7, 6:3), poslední z bývalých vítězek akce v All England Clubu. A sama se pokusí dotáhnout turnaj co nejdál, ve čtvrtfinále se střetne se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, či Naomi Ósakaovou. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Do střetu vrstevnic a jedněch z nejvýraznějších tenistek současné české éry šla turnajová desítka Muchová na vlně sedmi vyhraných zápasů v řadě a jako favoritka. Wimbledonská aura Krejčíkové je však silná, takže se podle očekávání jiskřilo celých 165 minut, co zápas trval.
Mač mohl přitom skončit mnohem dříve, Krejčíková však za kritického stavu 2:5 ve druhé sadě odmítla kapitulovat. „Ukázala, že není wimbledonskou šampionkou náhodou, na pár míčů jsem ztratila koncentraci a vše se najednou otočilo,“ líčila po utkání Muchová drama, které obě hráčky zmohlo. O pauzách si Muchová masírovala krk, Krejčíková si stěžovala na problém s levou nohou.
V ostrém slunci na kurtu číslo dva rozhodl první sadu jediný brejk. Muchová se k němu dostala po 54 minutách hry za stavu 6:5, když uklidila křížný bekhendový return přesně k čáře, což jí vyneslo zisk prvního setu. České tenistky nabízely místy pěknou podívanou, na kterou se přišel podívat i fotbalový brankář ve výslužbě Petr Čech. Ale také se hrál tenis bez velkých emocí, jak už to v derby krajanek bývá.
Krejčíková trefila jackpot
Tuhý boj vyzníval i ve druhém dějství dlouho pro útočněji hrající Muchovou, jíž se dařilo lépe zvládat začátky výměn a častěji přebírat iniciativu. Krejčíkovou dostávala do pohybu a tím pádem i do nekomfortních pozic. Dýku do zad soupeřce zasadila Muchová v šestém gamu druhé sady. Trval šestnáct minut a obsahoval celkem 20 fiftýnů. Rodačka z Olomouce si v něm vynutila pět brejkbolů, na čtyři zahrála Krejčíková bravurně, při tom posledním už ale spáchala dvojchybu a pustila sokyni do trháku 4:2, jenž rychle vzrostl na 5:2. Zdálo se, že je rozhodnuto.
Zády ke zdi ale spustila Krejčíková hru vabank a trefila jackpot. Za stavu 5:3 podávala Muchová na vítězství, před cílovou čárou však zcela vypadla z role. Krejčíková jí po hodině a tři čtvrtě poprvé brejkla a otřásla její sebedůvěrou. O to víc, když vítěznou šňůru natáhla na pět gamů a ukradla druhou sadu 7:5. Po víc než dvou hodinách se tak začínalo od nuly.
Strůjkyně comebacku opustila před soudným dějstvím kurt, Muchová na něm setrvala a radila se s koučem Svenem Groeneveldem. A šedesátiletému Nizozemci v modrém tričku dala svým výkonem důvod několikrát povstat a zatleskat. Netrvalo dlouho a čerstvěji působící Muchová se ujala vedení 4:1. A reparát za pokaženou koncovku druhého setu už složila na výbornou. Mečbol proměnila vítězným lobem, s Krejčíkovou se pak u sítě s úsměvem objaly a přátelsky rozmlouvaly.
Muchová prozradila, že jí zápas připomenul její wimbledonský debut ze sezony 2019. Při něm se také ve čtvrtém kole utkala s krajankou a Karolínu Plíškovou tehdy přemohla až 13:11 ve třetí sadě. Tenkrát si vysloužila první grandslamové čtvrtfinále, v úterý půjde už do svého osmého a prahne ještě po mnohem větším výsledku.