Wimbledon ONLINE: Muchová - Krejčíková 1:1. Český souboj o čtvrtfinále, skvělý comeback
Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti sobě bojují o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová usiluje o třetí čtvrtfinále, kterým by si vyrovnala na trávě v All England Clubu dosavadní maximum. Zatím na turnaji neztratila ani set. O rok starší Krejčíková se utká s českou soupeřku podruhé za sebou. Ve 3. kole vyřadila Nikolu Bartůňkovou. Ryze české utkání na anglickém trávníku sledujte ONLINE na webu iSport. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>