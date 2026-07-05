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Wimbledon ONLINE: Muchová - Krejčíková 1:1. Český souboj o čtvrtfinále, skvělý comeback

Barbora Krejčíková v osmifinále Wimbledonu proti Karolíně Muchové
Barbora Krejčíková v osmifinále Wimbledonu proti Karolíně MuchovéZdroj: ČTK / AP / Maja Smiejkowska
Barbora Krejčíková v osmifinále Wimbledonu proti Karolíně Muchové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
Barbora Krejčíková v osmifinále Wimbledonu proti Karolíně Muchové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti sobě bojují o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová usiluje o třetí čtvrtfinále, kterým by si vyrovnala na trávě v All England Clubu dosavadní maximum. Zatím na turnaji neztratila ani set. O rok starší Krejčíková se utká s českou soupeřku podruhé za sebou. Ve 3. kole vyřadila Nikolu Bartůňkovou. Ryze české utkání na anglickém trávníku sledujte ONLINE na webu iSport. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE 3. set
17501570

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