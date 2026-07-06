Krejčíkové vzali telefon. Z umění Muchové byla paf: Už máte vyhraný bod, a pak...
PŘÍMO Z LONDÝNA | Poslední česká vítězka Wimbledonu dělá reklamu své možné nástupkyni. Tak silně na Barboru Krejčíkovou zapůsobil osmifinálový výkon její přemožitelky Karolíny Muchové. O rok mladší krajance s vypětím všech sil ještě zvládla ukrást druhou sadu ze stavu 2:5, na víc už ale neměla (5:7, 7:5, 3:6). Teď doufá, že už letos přibude na tabuli šampionek v All England Clubu další české jméno. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Zdálo se, že ve třetí sadě už jste proti Muchové nestačila se silami. Bylo to tak?
„Trošku ano.“
Cítila jste i nějaké jiné omezení, nebo šlo spíše o vyčerpání?
„Asi to nechci otvírat.“
Karolína se zmínila, že si všimla vašeho problému s levou nohou. Nechcete o tom mluvit, abyste nesnižovala její vítězství?
„Zkrátka to nechci podrobněji rozebírat. Vnitřně je to pro mě složité, protože mě tam už limitoval určitý problém. Ale jak říkám, nechci se v tom rýpat. Myslím, že i ve třetím setu jsme hrály na vysoké úrovni. Ale vyhrát může jenom jedna. I tak jsem na sebe pyšná za to, jak jsem hrála a jak jsem dokázala bojovat.“
Podařilo se vám dodržet rituál a nedozvěděla jste se až do nedělního rána, jaká soupeřka vás čeká?
„To se povedlo. Sebrali mi telefon, takže jsem neměla šanci se to dozvědět.“
Vážně?
„Ano, vzali mi ho se slovy: Na nic se nebudeš dívat, máš tu jenom televizi. Tak jsme sledovali tenis v televizi. Občas se sice stane, že skončí zápas a na kurtu hned hlásí, kdo bude hrát příště, ale před tím se snažím rychle utéct. Je to docela zábavné, člověk musí být neustále ve střehu.“
Co občas předvedla, bylo neskutečné
Co jste si pomyslela ráno, když vám trenéři řekli, že nastoupíte proti Karolíně? V předchozím kole to byla Nikola Bartůňková a teď hned další Češka.
„Byla jsem překvapená. Myslím, že jsem to komentovala tím, jestli to myslí vážně. Pak jsem ale dodala, že pro český tenis je to skvělé. Znamenalo to, že budeme mít zástupkyni ve čtvrtfinále takto velkého turnaje.“
S Muchovou jste se v ostrém zápase potkaly poprvé po osmi letech. Co z ní dělá tak těžkou soupeřku?
„Je nesmírně talentovaná. To, co občas předvedla, bylo neskutečné. Jdete na síť, máte výměnu napůl vyhranou a ona vás takhle prohodí. Vám nezbývá než to hodit za hlavu a soustředit se na další míč. V žebříčku stojí vysoko a je zdravá, což je pro ni klíčové. Když jí slouží zdraví, hraje skvělý tenis. Má výbornou formu, skvěle hrála už minulý týden, stále se veze na vítězné vlně a užívá si to. Bylo skvělé s ní být na kurtu a bojovat o vítězství.“
Vy už jste si svůj sen splnila a Wimbledon vyhrála. Vidíte v Muchové hráčku, která na to také reálně má, přestože je k titulu ještě daleko?
„Určitě. Teď jí budu fandit, stejně jako všem ostatním Češkám. Bylo by skvělé, kdyby se to znovu podařilo a na tabuli šampionek přibylo další české jméno. Zatím nevím, jestli budu turnaj dál sledovat, ale palce jim rozhodně držet budu. Pro každou z nich i pro celý český tenis by to byl úžasný úspěch.“
Když se podíváme konkrétně na Karolínu, která má skvělou formu už od Bad Homburgu a pocítila jste její sílu na vlastní kůži – je z vašeho pohledu reálně v jejích silách dojít až na vrchol?
„Jsme na trávě a myslím, že tady se může stát naprosto cokoliv.“