Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu, Bouzková končí. Lehečkův zápas se nedohrál
Ne jednu, ale hned dvě čtvrtfinalistky má český tenis ve Wimbledonu. A jejich forma slibuje ještě intenzivnější ohňostroj. Po Karolíně Muchové dorazila mezi nejlepší osmičku All England Clubu poprvé v kariéře Linda Nosková. Vysloužila si ji precizně zvládnutou přestřelkou s Madison Keysovou (6:4, 7:6 (2)) a do středečního čtvrtfinále půjde jako velká favoritka proti Belgičance Elise Mertensové, přemožitelce Marie Bouzkové. Té skončila osmizápasová vítězná šňůra. Zápas mezi Jiřím Lehečkou a Alexanderem Zverevem byl přerušen kvůli turnajovým regulím před 23. hodinou britského času, stav je ale z pohledu českého hráče nepříznivý - 4:6, 5:7, 3:3. Dohrávat se bude v úterý. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
V osmifinále získala Linda Nosková v turnaji nový život, vždyť odvracela mečbol Rumunky Sorany Cirsteaové a věřila, že přestátá krize ji jen posílí. Přesně tak se také stalo. „Byla jsem až překvapená, jak jsem vydržela soustředěná a klidná po celý zápas,“ líčila na kurtu po mači s loňskou šampionkou Australian Open Madison Keysovou, jenž rychlostí úderů připomínal mužský tenis.
Keysová do Londýna dorazila s titulem z Eastbourne a před střetem s ranařkou z Přerova měla v zádech osm vyhraných zápasů. I Nosková hraje na zeleném životní rok, díky čemuž ovládla největší přípravný turnaj travnaté sezony v Berlíně a stejně jako Keysová byla brána za jednu ze spolufavoritek celého Wimbledonu.
O to cennější je, že osmifinálový sítem prošla právě Nosková, jež je ve spodní půlce pavouku nejvýš postavenou hráčkou a zvládla papírově nejtěžší zápas, který ji může na cestě do finále čekat.
„Madison je skvělá, výborně podává. Jsem ráda, že jsem to přežila. Bylo výjimečné hrát na tomhle kurtu. Loni jsem tu prohrála, teď už to je veselejší,“ rozdávala vítězka úsměvy a připomněla loňské těsné osmifinále s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou, v jehož třetí sadě vedla ještě 3:1. Nyní složila reparát na maximum.
První sadu Nosková doslova uloupila Američance z rakety. Česká tenistka čelila jako první brejkbolům, ve třetím i pátém gamu proti nim však vytáhla přímé body z podání a odolala. Zdálo se tak, že přestřelka na jeden dva údery, jíž dominovaly servisy obou hráček, směřuje k tiebreaku.
Nečekaný zvrat a chyby Keysové
Keysová si nakonec vybrala špatný game na podání jako první a ještě před zkrácenou hrou. Přišel z čistého nebe. Ač za stavu 4:5 vedla Američanka 40:0, prohrála pět bodů za sebou, když proti první brejkbolu české soupeřky, jenž byl zároveň i setbolem, pokazila forhend do půlky sítě.
Nečekaný zvrat jednadvacetiletou Češku na kurtu číslo 1 nabudil a druhou sadu nastartovala dalším brejkem, kterého se chopila parádním forhendem do růžku. Za pouhých 49 minut vedla Nosková 6:4, 3:0 a vydržet její téměř bezchybný výkon ještě čtvrt hodiny, byla by ve čtvrtfinále velmi rychle a bez větších nervů. Protřelou Keysovou však pustila do zápasu a musela si vyčítat tři dvojchyby, kvůli kterým Američance odevzdala poprvé v utkání vlastní servis a povolila jí srovnat na 3:3.
Až druhá sada tak nakonec přinesla tiebreak, v němž byl mentálně silnější mladá Češka, která první mečbol proměnila vítězným kraťasem a usmála se do boxu, kde seděl kouč Tomáš Krupa s Petrem Pálou i její kamarádka Agáta Černá.
Ve středu se Nosková utká poprvé v kariéře s třicetiletou Elise Mertensovou o první wimbledonské (i grandslamové) semifinále. A bude velkou favoritkou.
Nadějný start Bouzkové
Střet Bouzkové a Mertensové, hráček ze třetí desítky žebříčku WTA, které nemají pro trávu velké zbraně a o to pracovitější tenis na ní musí předvádět, byl od začátku nesmírně fyzický a vlnil se jak horská dráha.
První dva gamy se hrály 20 minut a vyšly lépe české tenistce. Po půl hodině ale svítilo na tabuli skóre 2:2 a frustrované vzorňačce Bouzkové neulétávaly jen tenisáky. „Do prd… už,“ ulevila si po pokaženém bekhendu. První sada viděla celkem pět brejků a po rovné hodině její zisk výkřikem "come on" oslavila Belgičanka (4:6).
Třicetiletá Mertensová, přemožitelka Jeleny Rybakinové usilující o premiérové čtvrtfinále Wimbledonu, byla dál o něco přesnější tenistkou a ve druhé sadě si vypracovala náskok 3:1. Přítel Bouzkové, finský hokejový mistr světa Aleksander Barkov, tak shlížel z hráčského boxu na kurt číslo 2 čím dál zasmušileji.
V nepříjemném větru a zároveň třicetistupňovém parnu, kdy si obě hráčky při pauzách obkládaly krk ručníky s ledem, pokračovaly travnaté galeje. „Pro mě osobně je Wimbledon největším snem, mým cílem je ho jednou vyhrát. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc,“ líčila Bouzková po obratu ve 3. kole s Ljudmilou Samsonovou.
I tentokrát se na kurtu vydávala na maximum, ale neměla svůj den a až příliš kazila. Belgičance, která je rovněž elitní deblistkou, přálo v koncovce i štěstí. Výměnu čítající 21 úderů získala díky prasátku, za chvíli zase vrátila lob rámem a míček stejně skončil v kurtu.
Vrcholem zmaru pro Bouzkovou pak byl první mečbol utkání, při kterém čop Mertensové opět zbrzdila páska a míček zapadl nechytatelně za síť. Po necelých dvou hodinách byl konec snu o českém čtvrtfinále.
Lehečka dohraje v úterý
Duel nasazené třináctky Lehečky se světovou trojkou Zverevem byl přerušen v průběhu třetího setu kvůli pozdním hodinám. Na nejslavnějším turnaji platí pravidlo, že po 23. hodině se nesmí pokračovat, jde o limit kvůli nočnímu klidu. Utkání by se mělo dohrávat na centrálním dvorci v úterý po úvodní čtvrtfinálové dvouhře mezi Američankami Jessicou Pegulaovou a Coco Gauffovou.
Blíže k postupu do čtvrtfinále má šampion letošního Roland Garros Zverev, který zatím nepřišel o servis. Odvrátil všech sedm brejkbolů, Lehečku naopak v prvních dvou setech vždy v koncovce připravil o podání. Ve třetí sadě byl zápas přerušen za stavu 3:3.