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Wimbledon ONLINE: Bouzková hraje o čtvrtfinále, v akci budou i Nosková a Lehečka

Marie Bouzková během šestnáctifinále Wimbledonu
Marie Bouzková během šestnáctifinále WimbledonuZdroj: Andrew Matthews / Profimedia
Jiří Lehečka se podruhé v kariéře probojoval do osmifinále Wimbledonu
Marie Bouzková během šestnáctifinále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Jiří Lehečka se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Jiří Lehečka se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bouzková dnes bojují o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka hraje se světovou trojkou Němcem Alexanderem Zverevem na centrálním kurtu, Nosková nastupuje proti Američance Madison Keysové a Bouzková čelí Belgičance Elise Mertensové. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>

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Lehečka vyzve šampiona letošního Roland Garros Zvereva potřetí, zatím s ním má vzájemnou bilanci 1:1. Čtvrtfinále zatím na travnatém grandslamu čtyřiadvacetiletý Čech nehrál. Nosková vyzve šampionku loňského Australian Open Keysovou poprvé.

Bouzková může postupem do čtvrtfinále vyrovnat wimbledonské a grandslamové maximum z roku 2022. S Mertensovou, která vyřadila ve 3. kole světovou dvojku a šampionku turnaje z roku 2022 Jelenu Rybakinovou, se utká počtvrté a zatím má navrch 2:1.

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