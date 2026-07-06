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Wimbledon ONLINE: Lehečka proti Zverevovi. O čtvrtfinále bojují Bouzková i Nosková

Jiří Lehečka v zápase s Alexem Molčanem
Jiří Lehečka v zápase s Alexem MolčanemZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Jiří Lehečka se podruhé v kariéře probojoval do osmifinále Wimbledonu
Marie Bouzková během šestnáctifinále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Jiří Lehečka se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Marie Bouzková během šestnáctifinále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
Jiří Lehečka se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bouzková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexanderem Zverevem na centrálním kurtu, Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouzkovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>

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Lehečka vyzve šampiona letošního Roland Garros Zvereva potřetí, zatím s ním má vzájemnou bilanci 1:1. Čtvrtfinále zatím na travnatém grandslamu čtyřiadvacetiletý Čech nehrál. Nosková vyzve šampionku loňského Australian Open Keysovou poprvé.

Bouzková může postupem do čtvrtfinále vyrovnat wimbledonské a grandslamové maximum z roku 2022. S Mertensovou, která vyřadila ve 3. kole světovou dvojku a šampionku turnaje z roku 2022 Jelenu Rybakinovou, se utká počtvrté a zatím má navrch 2:1.

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