Další galeje a prasátko na mečbol. Bouzková: To k tenisu patří... Co finále BJK Cupu?
PŘÍMO Z LONDÝNA | Chtěla víc, ale ani konec v osmifinále Wimbledonu nevzal Marii Bouzkové úsměv z tváře. Protřelé Elise Mertensové podlehla 4:6, 4:6 v zápase, který rozhodovaly maličkosti. Třeba pár šťastných zásahů Belgičanky v koncovce, jejichž vrcholem bylo nechytatelné prasátko na mečbol. „To k tenisu zkrátka patří,“ pravila smířeně poražená. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Vážně vás nefrustrovaly momenty, kdy štěstí stálo na straně soupeřky?
„Ani ne, i když na ten mečbol už jsem to k míči měla opravdu daleko. Jasně, soupeřka nějaká prasátka dala, ale myslím, že v jednom minulém zápase jich proti mně šlo snad šest, takže to teď bylo vlastně ještě v pohodě. Spíš mě mrzí, že jsem nevyužila dobře rozjetý první set. Mělo to hlavu a patu a mohla jsem z toho vytěžit víc. Ve druhém setu už téměř nezkazila téměř, takže bylo těžké se něčeho chytit a dostat se do vedení.“
Na trávě jste vyhrála turnaj v Nottinghamu a osm zápasů za sebou, což se vám na WTA Tour ještě nikdy nepovedlo. Jak hodnotíte tuhle část sezony?
„Byla to skvělá jízda. Celá travnatá část roku se opravdu povedla.“
Což zapadá do obrázku sezony, která se dvěma tituly působí jako životní. Souhlasíte?
„Kdybychom se na to podívali čistě na papíře, tak určitě je. Já to ale beru tak, že si chci každý den poctivě odpracovat a nechat na kurtu maximum. Jsem ráda, že se to teď projevuje na výsledcích, a chci v tom pokračovat. Možná se nad tím zamyslím až po skončení roku, ale teď se snažím neustále koukat dopředu. Až bude klid, třeba si řeknu, že to byla skvělá sezona.“
Poslední týdny jsem jela nonstop
Nabudila vás podařená fáze na trávě do další části roku? Zanedlouho vás už čeká obhajoba titulu v Praze.
„Na Prahu se hrozně těším. Teď si ale potřebuji hlavně odpočinout a utřídit si myšlenky, protože toho v poslední době bylo opravdu hodně. Poslední tři týdny jsem jela nonstop. Ale smozřejmě, to je ten lepší scénář. Znamená to, že vyhráváte zápasy, připravujete se a hrajete dál. Je to neustálý koloběh, každý den to samé. Až naberu síly, budu se zase těšit na další program. Věřím, že v Praze prožiju hezký týden.“
Máte naplánovanou dovolenou u moře?
„Ne, budeme jen doma odpočívat.“
Na druhý set proti Mertensové se přišla podívat i kapitánka Barbora Strýcová. Vyhrály jste spolu rozhodující zápas v kvalifikaci o finále BJK Cupu ve Švýcarsku. Vnímala jste ji na tribuně?
„Báru jsem ve druhém setu párkrát slyšela. Určitě mi to připomnělo okamžiky z Billie Jean King Cupu, kdy se mnou seděla na lavičce a podporovala mě. Moc mi to pomohlo a je škoda, že to nakonec nestačilo.“
V září čeká reprezentaci finálový turnaj v Šen-čenu. Máte ho v plánech?
„Pokud mě Bára osloví, budu hrozně ráda v týmu a stoprocentně připravená pomoct. Moc ráda pojedu.“