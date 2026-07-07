Expres Muchová nestaví. Rozjetá Češka otupila japonskou palbu a je v semifinále Wimbledonu
PŘÍMO Z LONDÝNA | Karolína Muchová zkompletovala korunu grandslamových semifinále. Poslední prázdné místo, wimbledonskou trávu, vymazala po dalším sebevědomém představení v All England Clubu. Naomi Ósakaovou přemohla 7:6 (4), 6:4, vítěznou sérii natáhla šampionka z Bad Homburgu už na devět mačů a stále drží kurz za prvním grandslamovým titulem kariéry. Jako další jí stojí v cestě její nemesis Coco Gauffová, s níž se ve čtvrtek utká o finále. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Dvě elitní české tenistky bouří na wimbledonské trávě tak, že se klidně může hrát v sobotu české finále nejslavnějšího turnaje světa. Lindu Noskovou od něj dělí ještě dva zápasy, Karolínu Muchovou už jen jeden.
Šikula se zlatou rukou se prodrala do pátého grandslamového semifinále a stala se čtvrtou Češkou historie profesionální tenisové éry, která to zvládla na všech čtyřech největších turnajích. Po Haně Mandlíkové, Janě Novotné a Karolíně Plíškové.
„Tohle je neskutečná, jsem tak nadšená,“ jásala Muchová, když měsíc a půl před třicetinami potvrdila životní sezonu (bilance 34:8 a 2 tituly) jízdou na wimbledonské trávě.
A ve čtvrtek si půjde ještě pro víc. V cestě jí stojí Američanka Coco Gauffová, její nemesis. Muchová s ní prohrála šest prvních vzájemných zápasů, letos v dubnu na stuttgartské antuce ale komplex z Američanky konečně zlomila a v současné formě bude těžko k poražení. To poznala i Ósakaová, jež Muchové vzdala před devíti dny finále v Bad Homburgu, ale ani v Londýně na ni neměla.
Zápas Muchové s Japonkou začal na dvorci číslo 1 nervózně. Tenistky disponující výborným servisem si ho v prvních čtyřech gamech nepodržely ani jednou. Postupně se však duel narovnal do očekávaných kolejí. Osmadvacetiletá Japonka, šampionka čtyř betonových grandslamů, pálila do tenisáků hlava nehlava a české soupeřce nedávala pražádný rytmus.
Muchová kontrovala šikovností a častými výpady na síť, kde úspěšně výměna dohrávala. První sada tak došla až do zkrácené hry, v níž letos obě excelují. Ósakaová měla v tiebreacích bilanci 6:1, Muchová neprohrála ani jeden ze čtyř. A tuhle vítěznou šňůru natáhla na pět, když v nejdůležitějších okamžicích zahrála spolehlivěji a koncovce vládla 7:4.
Japonka tak po 57 minutách musela začínat od nuly a odešla z kurtu, aby se na pokus o comeback uklidnila. Rodačka z Olomouce mezi tím rozmlouvala s nizozemským koučem Svenem Groeneveldem se soustředěným výrazem ve tváři.
Čekání na to, která povolí dřív, trvalo v druhé sadě do stavu 4:4. V ní si stále o něco lepší Muchová vytvářela víc šancí a konečně v devátém gamu prolomila sokyni servis. A to, v jak ohromné herní pohodě je, ukázala impozantním zavřením mače čistou hrou a dvěma esy na konec.
„Možná jsem vypadala, že nejsem nervózní, ale to mi věřte, byla jsem dost,“ líčila pak vítězka na kurtu číslo 1, který neměla v lásce. „Prohrála jsem tady všechna tři předchozí utkání, neměla jsem ho ráda. Ale dneska jsem to změnila,“ zaradovala se. K dalším utkání bude muset ve čtvrtek ale do nového teritoria – na posvátný centrkurt.
Právě tam se o své štěstí pokoušel Jiří Lehečka. V úterý se vrátil k dohrávce sedmnáct hodin poté, co jeho duel s Alexandrem Zverevem přerušila wimbledonská večerka. V pondělí v noci pod střechou, před zraky Rogera Federera v královské lóži a Jaromíra Jágra ve svém boxu na šampiona Roland Garros vůbec nestačil a přinesl si manko 0:2 na sety a stav 3:3 v tom třetím.
V horkém úterním odpoledni a pod otevřeným nebem už podal mnohem lepší výkon. Zvereva rychle a také poprvé v zápase brejknul, ovládnul třetí sadu 6:3 a v té čtvrté držel světovou trojku v napětí až do tiebreaku. V něm si už ale o něco lepší a šťastnější Němec prosadil svou a poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu.
Siniaková slaví postup do čtvrtfinále čtyřhry
Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. Americko-maďarskou dvojici Asia Muhammadová, Fanny Stollárová dnes porazily na londýnské trávě 6:3, 6:3. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Rebeccou Šramkovou nestačila na česko-polský pár Anna Sisková, Katarzyna Piterová 5:7, 4:6.
Šampionky letošního Roland Garros Siniaková s Townsendovou zvítězily nad Muhammadovou a Stollárovou za 66 minut. Vyhrály devátý zápas po sobě a ve Wimbledonu pokračují bez ztráty setu. V boji o semifinále narazí na čínsko-francouzskou dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová.
Siniaková s Townsendovou mohou společně triumfovat ve Wimbledonu podruhé, v All England Clubu uspěly předloni. Celkově mohou získat společný čtvrtý grandslamový titul. Vedle letošního triumfu z Paříže uspěly také vloni na Australian Open.
Třicetiletá Siniaková může v Londýně triumfovat počtvrté. V letech 2018 a 2022 tam zvítězila s Barborou Krejčíkovou. Rodačka z Hradce Králové usiluje o celkově 13. grandslamový titul, vloni uspěla ještě ve wimbledonském mixu s Nizozemcem Semem Verbeekem. Tento titul ale letos neobhajuje.
Neuspěla naopak Nosková, která se Šramkovou prohrála duel proti Siskové a Piterové za hodinu a 24 minut. Jednadvacetiletá Nosková zůstává na turnaji ve dvouhře, ve středečním čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elise Mertensovou.
Sinner vs. Djokovič v semifinále
V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovič. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6, 6:3, sedminásobný vítěz Djokovič zdolal třetího nasazeného Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea v pěti setech.
V ženské dvouhře uspěla sedmá nasazená Coco Gauffová, která v utkání amerických tenistek zdolala Jessicu Pegulaovou ve třech setech. V semifinále nastoupí proti Karolíně Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Ósakaovou.
Dvaadvacetiletá Gauffová už má grandslamové tituly z Roland Garros a US Open, na trávě v Londýně je jejím maximem právě letošní semifinále. První sadu sice vyhrála čtvrtá nasazená Pegulaová 6:4, o deset let mladší soupeřka ale v dalších setech využila čtyři brejkboly.
Struff ve Wimbledonu postoupil do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Šestatřicetiletý Němec to dokázal jako nejstarší hráč v tzv. open éře, na Sinnera ale nestačil. V druhé sadě přitom mohl vyrovnat, neproměnil však brejkbol a tie-break posléze prohrál 4:7.
Devětatřicetiletý Djokovič, jenž má na kontě rekordních 24 grandslamových titulů, uspěl ve wimbledonském čtvrtfinále poosmé za sebou a 107. vítězstvím v All England Clubu posunul další rekord. Čtvrtý hráč žebříčku Auger-Aliassime přitom v utkání nastřílel 29 es.
Zápas trval pět a čtvrt hodiny a skončil jen krátce před limitem, kterým je ve wimbledonském areálu 23. hodina místního času. Tři sety rozhodl tie-break, v tom rozhodujícím zvítězil trpělivější Djokovič 10:4.
Sinner vede ve vzájemné bilanci nad Djokovičem 6:5. Loni v semifinále Wimbledonu hladce vyhrál, Srb mu to oplatil v lednu na Australian Open.