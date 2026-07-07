Wimbledon ONLINE: Muchová bere první set ve čtvrtfinále, Lehečka nestačil na Zvereva
Tenistka Karolína Muchová má dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka na londýnské trávě v All England Clubu nastoupila proti Naomi Ósakaové, proti níž ovládla první set. Jiří Lehečka v dohrávce s nasazenou dvojkou Alexanderem Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 4:6, 5:7, 6:3, 6:7 a skončil v osmifinále. Sledujte ONLINE na webu iSport.
Lehečku zastavil Zverev v osmifinále
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Siniaková slaví postup do čtvrtfinále čtyřhry
Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. Americko-maďarskou dvojici Asia Muhammadová, Fanny Stollárová dnes porazily na londýnské trávě 6:3, 6:3. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Rebeccou Šramkovou nestačila na česko-polský pár Anna Sisková, Katarzyna Piterová 5:7, 4:6.
Šampionky letošního Roland Garros Siniaková s Townsendovou zvítězily nad Muhammadovou a Stollárovou za 66 minut. Vyhrály devátý zápas po sobě a ve Wimbledonu pokračují bez ztráty setu. V boji o semifinále narazí na čínsko-francouzskou dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová.
Siniaková s Townsendovou mohou společně triumfovat ve Wimbledonu podruhé, v All England Clubu uspěly předloni. Celkově mohou získat společný čtvrtý grandslamový titul. Vedle letošního triumfu z Paříže uspěly také vloni na Australian Open.
Třicetiletá Siniaková může v Londýně triumfovat počtvrté. V letech 2018 a 2022 tam zvítězila s Barborou Krejčíkovou. Rodačka z Hradce Králové usiluje o celkově 13. grandslamový titul, vloni uspěla ještě ve wimbledonském mixu s Nizozemcem Semem Verbeekem. Tento titul ale letos neobhajuje.
Neuspěla naopak Nosková, která se Šramkovou prohrála duel proti Siskové a Piterové za hodinu a 24 minut. Jednadvacetiletá Nosková zůstává na turnaji ve dvouhře, ve středečním čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elise Mertensovou.