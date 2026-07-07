Mám alergii na trávu, překvapila semifinalistka Muchová. V lepší pozici prý nikdy nebyla
PŘÍMO Z LONDÝNA | Devět vítězných zápasů v řadě, skalpy grandslamových šampionek Barbory Krejčíkové a Naomi Ósakaové z posledních dvou utkání. Karolína Muchová se vehementně hlásí o to, aby i ona byla v sobotu ve Wimbledonu korunována poprvé v kariéře královnou majoru. Přitom po čtvrtfinálovém triumfu nad japonskou hvězdou (7:6, 6:4) prozradila jednu paradoxní skutečnost.
Prý máte alergii na trávu. Je to pravda?
„Ano, ano. Jsem na ni silně alergická.“
A jak to na nejslavnějším travnatém turnaji zvládáte?
„Mám prášky, spoustu prášků. Prášky, spreje, kapky do očí... Všechno možné.“
Proto jste během zápasu použila kapky?
„Ne, to mi jen něco spadlo do oka.“
Při proměněném mečbolu proti Ósakaové jste vypadala velmi klidně a vyrovnaně. Jaká byla vaše první myšlenka?
„Ty jo, já si to teď ani úplně nevybavuji... Bylo to snad eso, že? Jo, eso na mečbol! Byla jsem strašně ráda, úplně to ze mě spadlo. Měla jsem radost z toho, jak jsem ten poslední game odehrála, protože jsem věděla, že to bude ještě těžké. Podařilo se mi tam ale skvěle naservírovat, takže to ze mě vážně všechno spadlo.“
Vlastně během celého zápasu jste skvěle podávala. O kolik je život na kurtu snazší, když se můžete o servis takhle opřít?
„Přitom hned na začátku zápasu jsem dvakrát ztratila podání! Myslím, že jsem si nejdřív musela zvyknout na kurt a celý ten prostor. Na turnaj jsem dorazila docela pozdě a nestihla jsem na těch velkých kurtech trénovat, což mě trochu zbrzdilo. Ale jakmile jsem se zorientovala a zvykla si na prostor, cítila jsem se už docela pohodlně. Určitě to moc pomáhá, když mám svůj den a podání funguje. V těžkých momentech nebo při brejkových situacích se pak můžu spolehnout čistě na servis, případně na kombinaci servisu a hned prvního následného úderu.“
Čím se vám podařilo otupit hrubou sílu Ósakaové?
„Nejdřív jsem si musela fakt zvyknout. Ten kurt už je docela rozbitý a hodně to na něm sjíždělo, takže byl jiný než ty venkovní. Po chvíli jsem si ale zvykla a byla jsem schopná hrát proti jejím tvrdým úderům kontra a dostávat ji do nepříjemných pozic. Z nich mi pak míče zkracovala, a já už měla prostor něco vytvořit. Rozhodně tu ale nebylo tolik místa pro tvoření hry jako v minulém kole, protože Naomi servírovala výborně a pálila bomby k lajnám.“
Porazila jste dvě grandslamové šampionky Krejčíkovou a Ósakaovou za sebou. Máte pocit, že momentálně předvádíte nejlepší tenis na trávě ve své kariéře?
„V minulosti jsem toho na trávě zase tolik neodehrála. Tohle je můj dosud nejlepší výsledek, takže z pohledu čísel rozhodně ano. Letos jsem před Wimbledonem stihla dva turnaje – v Berlíně a Bad Homburgu. Hrozně mi pomohlo, že jsem nasbírala zápasovou praxi a herní zkušenosti. Teď už se na trávě cítím jednoznačně nejkomfortněji v životě.“
Na grandslamovém semifinále půjdete již popáté. Máte pocit, že tentokrát jste v té nejvýhodnější, nebo nejlepší pozici? Když si člověk vzpomene na minulost, často jste už byla dost rozbitá a vyčerpaná. Teď to zvenčí vypadá, že se všechno sešlo v pravý čas.
„Asi ano. Je ale pravda, že před většinou semifinále jsem už byla ve stavu, kdy jsem byla sotva schopná hrát. Takže v tomto směru stoprocentně. Tím, že mám ve středu opět den volna, doufám, že stihnu dobře zregenerovat, načerpat síly a nastoupit v co nejlepším stavu.“
Vaší další sokyní bude Coco Gauffové, s níž jste prohrála prvních šest vzájemný zápasů. V čem je pro vás největší výzvou?
„Coco je celkově fantastická atletka, jedna z nejlepších na světě v našem sportu. Hrát proti ní je vždycky nesmírně těžké. Jsem ráda, že na trávě to máme 0:0, tam je ta bilance pro mě psychicky o něco lepší. Vrátí vám strašné množství míčů, má skvělé zbraně a je to obrovská bojovnice. Právě tou svou bojovností dokáže moji hru dost znepříjemnit.“
V posledním zápase jste komplex z Gauffové zlomila, v dubnu jste ji zdolala na antuce ve Stuttgartu. Důležitý fakt?
„Určitě to pomůže v tom, že vím, že ji dokážu porazit. Že ta bilance není třeba 0:20. Dokázala jsem si, že to jde. To, že se mi ji podařilo porazit, mi určitě pomohlo a dodá mi to sebevědomí i do dalšího boje.“