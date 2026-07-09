Kdo odemkl geniální Muchovou? Guru, který cepoval vzteklého Federera a získal si Šarapovovou
PŘÍMO Z LONDÝNA | „Á, už zase se bavíme o Svenovi,“ pobaveně reaguje Karolína Muchová při tiskových konferencích na dotazy o svém kouči. Její pochod do semifinále Wimbledonu nese také otisk práce Svena Groenevelda. Ten za víc než třicet let v tenisové branži získal status naprosté legendy a pověst stratéga, jenž ze skvělých hráček dělá vítězky. Přesně takový příběh se opakuje s Muchovou. Ta šedesátiletého Nizozemce najala před sezonou a už dnes může roku 2026 říkat životní. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
„Je to pan trenér, mám k němu velký respekt,“ popisuje Muchová, která s Groeneveldem rozmlouvá i o pauzách během wimbledonských zápasů. „Teplota jde lehce dolů, dej si na to pozor. A boky, chci vidět práci boků,“ upozorňoval ji při vítězném čtvrtfinále s Naomi Ósakaovou muž v modrém tričku a kšiltovce. Šedesát let byste mu rozhodně nehádali. Mimochodem, jeho dcera Fabienne Nicole, kterou má s čínsko-indonéskou manželkou, vyhrává v Indonésii soutěže krásy.
Když se Groeneveld pohybuje v All England Clubu, zná snad každého a s každým se s úsměvem zdraví. Skvělý expert a ještě lepší psycholog, říkají o něm lidé ze zákulisí a Muchová to potvrzuje. „Je to v první řadě úžasný člověk, což je pro mě klíčové. Milý chlap s obrovskými zkušenostmi. Sedli jsme si. Je prostě skvělé mít vedle sebe někoho, kdo vám dodá sebevědomí, myslí pozitivně a podporuje vás,“ chválí devětadvacetiletá tenistka, kterou v minulosti vedli slovenský kouč Emil Miške či jeden z nejúspěšnějších českých trenérů David Kotyza.
Geniální talent, který v ní dřímá, dokázal naplno odemknout až Groeneveld. Přišel ve správný čas, křehká rodačka z Olomouce je už rok zdravá. Také si však rychle získal její důvěru a našel cestu, jak z hravé tenistky s uměleckými sklony, která občas lítá hlavou v oblacích, vyždímat vše, co v ní je. „Přinesl do týmu klid, nadhled, spoustu zkušeností. Věci, které mi říká a které děláme na kurtu, mi dávají smysl. Baví mě s ním pracovat, sedli jsme si,“ líčí Muchová a její letošní výkony to jen potvrzují.
Zápasové skóre má 34:8, v únoru po sedmi letech a čtyřech prohraných finále získala druhý titul kariéry a hned na tisícovce v Dauhá. Před Wimbledonem uchvátila na trávě další v Bad Homburgu, právě má rozjetou nejlepší sérii devíti výher na WTA Tour a dvě ji dělí od titulu, pro který tenis hraje.
A její tým, do kterého ještě patří kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek a bývalý tenista Václav Šafránek, to s povděkem kvituje. Velký šéf Groeneveld by měl jistě o čem vyprávět, žádosti o interview však opakovaně zdvořile odmítá. „Teď chci promlouvat jen ke Karolíně a nechat ji mluvit za sebe na kurtu i mimo něj,“ vzkázal Sportu a iSport.cz legendární trenér, jenž ke grandslamovým titulům dovedl Francouzku Mary Pierceovou (Australian Open 1995), Srbku Anu Ivanovičovou (Roland Garros 2008) a Mariu Šarapovovou (Roland Garros 2014).
Mantrou rodáka z Haarlemu, jenž jako hráč nikdy neprorazil, je psychologický přístup. Podle Groenevelda je moderní koučink na nejvyšší úrovni z osmdesáti procent o tom, jak udržet hráče psychicky zdravého, vyrovnaného a lidsky spokojeného v prostředí, kde jste v podstatě pořád sami. Umí být ale také tvrdý. Když koncem devadesátých let nastoupil jako šéftrenér Švýcarského tenisového svazu, dohlížel i na vývoj mladého Rogera Federera a klidně ho po některých scénách nechal za trest brzy ráno vysávat celé tréninkové centrum a zametat kurty. „Roger nebyl zlý kluk, byl to perfekcionista. Když udělal chybu, nenáviděl sám sebe. Museli jsme ho naučit, že chyby jsou kamarádi, ne nepřátelé. A ty uklizené kurty mu pomohly pochopit, že tenis není jen o něm,“ vzpomínal později.
Velké renomé si Groeneveld získal pětiletou spoluprací s Mariou Šarapovovou v pozdní fázi Rusčiny kariéry a zůstal k ní loajální i poté, co dostala trest za doping. S celebritou, která si lidi k tělu pouštěla jen velmi těžko, si vytvořil neobyčejně silné pouto. „Dobrých trenérů, kteří rozumí tenisu, je na světě hodně. Ale trenérů, kteří rozumí lidské duši a dokážou si získat vaši absolutní důvěru i v těch nejhorších momentech, je strašně málo. Sven je jedním z nich. Naučil mě nejen jak vyhrávat velké zápasy, ale i jak si ten proces víc užívat.“
A zdá se, že to samé se nyní opakuje i s Karolínou Muchovou.
S kým spolupracoval Sven Groeneveld:
ŽENY:
- Maria Šarapovová (Rusko)
- Ana Ivanovičová (Srbsko)
- Mary Pierceová (Francie)
- Monica Selešová (USA)
- Caroline Wozniacká (Dánsko)
- Arantxa Sánchezová (Španělsko)
- Bianca Andreescuová (Kanada)
- Sloane Stephensová (USA)
- Sorana Cirsteaová (Rumunsko)
- Sania Mirzaová (Indie)
MUŽI:
- Michael Stich (Německo)
- Greg Rusedski (Velká Británie)
- Tommy Haas (Německo)
- Nicolas Kiefer (Německo)
- Mario Ančič (Chorvatsko)
- Fernando Verdasco (Španělsko)