Wimbledon ONLINE: Dvojité české semifinále. Muchová vede nad Gauffovou, hrát bude i Nosková
Wimbledon nabízí semifinálové souboje ženské dvouhry, v nichž budou o postup do finále usilovat dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance Coco Gauffové, se kterou má nepříznivou vzájemnou bilanci. Linda Nosková se následně utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která v posledních měsících předvádí nejlepší výkony své kariéry. Úvodní semifinále s účastí Muchové je na programu od 14:30, druhý zápas začíná o dvě hodiny později. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Wimbledon - Ženy - 2026
Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehly čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová 6:7. 5:7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratily za necelé dvě hodiny.
Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou nevyužily šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázaly na červnový triumf z Roland Garros a prohrály po devíti zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 2024, loni zvítězily na Australian Open.