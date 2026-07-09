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Wimbledon ONLINE: Dvojité české semifinále. Muchová ztratila druhý set, hrát bude i Nosková

Karolína Muchová v akci během semifinále Wimbledonu
Karolína Muchová v akci během semifinále WimbledonuZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Karolína Muchová v akci během semifinále Wimbledonu
Semifinálová soupeřka Karolíny Muchové Coco Gauffová
Semifinálová soupeřka Karolíny Muchové Coco Gauffová
Semifinálová soupeřka Karolíny Muchové Coco Gauffová
Linda Nosková v akci
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Tak vypadaly první momenty po výhře.
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu
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Wimbledon nabízí semifinálové souboje ženské dvouhry, v nichž budou o postup do finále usilovat dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance Coco Gauffové, se kterou má nepříznivou vzájemnou bilanci. Linda Nosková se následně utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která v posledních měsících předvádí nejlepší výkony své kariéry. Úvodní semifinále s účastí Muchové je na programu od 14:30, druhý zápas začíná o dvě hodiny později. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>

Wimbledon - Ženy - 2026

LIVE 3. set
16141263Tipsport1,951,85Detail
LIVE
--Tipsport1,732,23Detail

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Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehly čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová 6:7. 5:7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratily za necelé dvě hodiny.

Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou nevyužily šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázaly na červnový triumf z Roland Garros a prohrály po devíti zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 2024, loni zvítězily na Australian Open.

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