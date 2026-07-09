Wimbledon ONLINE: Muchová je po velké bitvě ve FINÁLE! Přidat se může Nosková
PŘÍMO Z LONDÝNA | Bravo! Větší drama to být nemohlo. Ale Karolína Muchová z něj vyšla vítězně a může si krátce před třicetinami říkat wimbledonská finalistka. Coco Gauffovou zdolala v supertiebreaku třetí sady (6:2, 1:6, 7:6 (10)) poté, co americká tenistka zahodila téměř vyhraný mečbol. První podmínka pro české finále je splněna, o druhou se teď hodlá postarat Linda Nosková proti Martě Kosťukové. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
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Muchová s Noskovou se ve čtvrtek dopoledne společně rozehrály na centrkurtu, kam se měly za pár hodin poprvé v životě vydat i k zápasu. „Vždycky, když se potkáme, a máme na sebe štěstí, protože míváme tréninky kousek od sebe, tak si pogratulujeme. Káje to samozřejmě hrozně přeju, je to super holka. České finále by bylo skvělé, přála bych si ho ze všeho nejvíc,“ vyprávěla ve středu Nosková, že jedna o druhé dobře vědí a podporují se.
A jistě ji před jejím mačem nabudil semifinálový úspěch krajanky v nerváku, po kterém Muchová sotva popadala dech. „Byla to ohromná bitva, jak na horské dráze. Když čelíte mečbolu, ani nemyslíte. Ještě teď se třesu, jak jsem byla nervózní,“ líčila do mikrofonu na centrkurtu, kde prožívala asi největší chvíle kariéry. Podruhé si během ní zahraje v grandslamovém finále, to první při Roland Garros 2023 ztratila ve třech setech s Igou Šwiatekovou.
Thriller s Gauffovou nakonec došel do supertiebreaku na deset bodů, v němž naplno předvedla Muchová svou genialitu. Přetěžký volej hraný hluboko pod sítí poslala vítězně na lajnu, po prohozu Američanky skočila rybičku a vyhrála bod na 6:3. Atletka Gauffová ale nezaostávala a srovnala na 6:6.
A za stavu 9:8 držela dokonce mečbol, který snad nešlo prohrát. Skvělý první servis Muchová sotva vrátila a stála daleko za základní čárou, Američanka však smrtící kraťas poslala do půlky sítě. Tuhle chybu ještě vyžehlila brutálním prohozem proti prvnímu mečbolu Muchové, na ten druhý český už ji ale rodačka z Olomouce rozběhala a její bekhend po lajně vrátila Gauffová pouze do sítě. Po 155 minutách bylo hotovo a Muchová vyhrála i desátý zápas za sebou.
Začala ho výborně a méně nervózně než její o sedm let mladší americká protivnice. Česká tenistka vzala nejisté Američance podání na 2:1 a zopakovala to také hned při další příležitosti poté, co Gauffová vypálila lehkou smeč do autu – 4:1. Sebevědomí si Muchová posilovala dál, když odvrátila všech 5 prvních brejkbolů v zápase, které proti ní šly, dostala se ze skóre 0:40 a navýšila náskok na 5:1. A po 39 minutách byla rodačka z Olomouce v parném londýnském odpoledni na půl cesty do finále, první sadu zakončila premiérovým esem – 6:2.
Muchová čelila po Barboře Krejčíkové a Naomi Ósakaové třetí grandslamové šampionce za sebou a věděla, že nesmí sundat nohu z plynu. Bojovnice z Floridy už letos v All England Clubu vyhrála čtyři třísetové zápasy, dvakrát otočila z 0:1. A kuráž prokázala světová sedmička i tentokrát. Využila sice až svůj devátý brejkbol v utkání, ale vedení 3:1 ve druhé sadě ji notně posílilo. Muchová je sice úžasně šikovná, ale houževnatost Gauffové ji v minulosti stavěla před otázky, na které obvykle nedokázala najít odpověď, o čem vypovídalo záporné skóre 1:6 ze vzájemných zápasů.
A postupem času začal známý scénář hrozit čím dál víc. Američanka zrychlila hru, méně chybovala a skvěle se hýbala, čímž nutila protivnici hrát o údery navíc. Čím dál víc se také tlačila k dohrávání bodů na síti a vyváděla Češku z konceptu. Takže když po 74 minutách hry srovnala Gauffová stav zápasu (6:1), mohla se cítit před startem třetí sady lépe než rozhozená soupeřka, jež se odešla uklidnit z kurtu.
Soudný set už se změnil v bitvu nervů. Obě stály v předsálí velkého finále a bojovaly o svůj sen. Pod velkým tlakem ale také předváděly pohledný tenis ze staré školy, spoléhaly víc na chytrost a techniku než na hrubou sílu. Muchová se nechopila dvou brejkbolů na 3:1, Gauffová měla dvě šance vést 5:4 a jít na servis.
Češka kritické okamžiky ale přežila. „Dáme, dáme, pojď, pojď,“ hecovalo ji osazenstvo jejího boxu a kouč Sven Groeneveld si ukazoval na biceps, aby si Muchová uvědomila, jak je silná. Energii potřebovala, když se zápas přehoupnul do třetí hodiny, začala Češka fyzicky strádat a chytala se čím dál častěji za oblast vpravo pod žebry. „Ale jsem OK, jen jsem nemohla popadnout dech,“ vysvětlovala po utkání.
Po Muchové se vydala na centrkurt Linda Nosková splnit druhou část úkolu, aby se mohlo hrát v sobotu od 17 hodin českého času v Londýně finále dvou krajanek.