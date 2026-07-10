Češky hrají o poklad. Vítězka získá 102 milionů korun, to je průměrný plat na 170 let!
Před Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou leží ve wimbledonském finále nejen sportovní nesmrtelnost, ale i poklad v hodnotě zhruba 153,4 milionu korun. Až poslední zápas turnaje rozhodne, jak si ho dvě Češky rozdělí: vítězka si odnese přes 102 milionů, poražená finalistka polovinu z této částky.
Londýn zažije finále, na které český tenis nezapomene. Karolína Muchová proti Lindě Noskové. Dvě Češky na nejslavnějším trávníku světa. V sázce bude titul, místo v historii, životní zápis do grandslamových dějin i odměna, která sama o sobě ukazuje, jak obrovskou scénou Wimbledon je.
Oficiálně se ve finále ženské dvouhry hraje o 3,6 milionu liber pro vítězku a 1,8 milionu liber pro finalistku. Po přepočtu na české koruny to znamená, že šampionka si z Londýna odveze přibližně 102,3 milionu korun, zatímco poražená finalistka získá zhruba 51,1 milionu korun.
Dohromady tak bude přímo v českém finále ležet bank v hodnotě 153,4 milionu korun. Jedna hráčka si odnese dvě třetiny, druhá třetinu. Obě ale už teď mají jistotu částky, která je v českém sportovním prostředí mimořádná.
Aby byl rozměr wimbledonské odměny srozumitelnější: při průměrné hrubé mzdě v Česku 50 282 korun měsíčně by běžně placený zaměstnanec vydělával na vítězný šek zhruba 170 let. Na prémii pro poraženou finalistku přibližně 85 let. Není to závistivý přepočet, spíš připomínka toho, jak velký sportovní i ekonomický svět se za jedním grandslamovým finále skrývá.
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Celý Wimbledon letos na odměnách rozděluje přibližně 1,824 miliardy korun. Samotná ženská dvouhra má prize money v přepočtu zhruba 671,5 milionu korun. Finále Muchová–Nosková je tedy nejen českým tenisovým svátkem, ale také soubojem o jednu z největších odměn, jakou může česká sportovkyně v individuálním sportu získat během jediného turnaje.
Muchová i Nosková přitom už před letošním Wimbledonem patřily mezi hráčky, které si na okruhu vydělaly výrazné částky. Karolína Muchová měla podle kariérních prize money WTA po přepočtu přibližně 264,5 milionu korun. Linda Nosková byla zhruba na 125 milionech korun.
Teď se jejich bilance posune skokově. Vítězka přidá přes sto milionů a především titul, který se nedá koupit za žádné peníze. Finalistka získá přes padesát milionů a výsledek, který jí navždy zůstane v kariérním životopise.
Ve Wimbledonu se ale nebude hrát jen o šek. Pro Muchovou s Noskovou je před nimi zápas, který může definovat celou jejich kariéru. Peníze jsou obrovské. Sláva ještě větší.
Navrátilová dostala za 9 titulů sotva čtvrtinu
Historie přitom ukazuje, jak dramaticky se finanční měřítka ve Wimbledonu změnila. Martina Navrátilová, největší vládkyně londýnské trávy, vyhrála ženskou dvouhru rekordně devětkrát: v letech 1978, 1979, 1982 - 1987 a naposledy v roce 1990.
Za svůj první titul hrála v přepočtu dnešním kurzem zhruba o 486 tisíc korun, o rok později přibližně o 511 tisíc korun. To jsou částky, které dnes ve Wimbledonu zdaleka nestačí ani na odměnu pro hráčku vyřazenou v prvním kole.
I v osmdesátých letech šly odměny nahoru rychle, ale pořád se pohybovaly v úplně jiném vesmíru než dnes. Navrátilová brala za titul v roce 1982 v přepočtu asi 1,1 milionu korun, v roce 1983 zhruba 1,7 milionu, v roce 1984 kolem 2,6 milionu, v roce 1985 přibližně 3,3 milionu, v roce 1986 asi 3,6 milionu a v roce 1987 necelé 4 miliony korun. Když v roce 1990 přidala devátý a poslední wimbledonský triumf, odpovídal vítězný šek dnešním kurzem přibližně 5,9 milionu korun.
Jinými slovy: všech devět wimbledonských titulů Martiny Navrátilové dalo v prostém kurzovém přepočtu dohromady přibližně 23,1 milionu korun. Nejde o inflačně očištěné srovnání, tehdejší peníze měly jinou hodnotu.
Přesto je kontrast výmluvný: letošní vítězka jediného finále Muchová – Nosková dostane přes 102 milionů korun, tedy více než čtyřnásobek součtu všech devíti vítězných šeků Martiny Navrátilové ve Wimbledonu.
I to ukazuje, jak moc se grandslamový tenis proměnil – ze sportovní výkladní skříně ve skutečný globální byznys.