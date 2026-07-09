Muchová děkovala Coco, jméno soupeřky zjistila na tiskovce: Linda? Pohodářka jako já
PŘÍMO Z LONDÝNA | Před dvěma lety spolu vytvořily na olympiádě v Paříži improvizovaný deblový pár, který hrál o medaile. Nakonec však na Karolínu Muchovou s Lindou Noskovou zbylo až čtvrté místo. V sobotu si z Wimbledonu obě trofej odnesou, byť jen jedna tu vítěznou. „Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov. Máme moc hezký vztah,“ popsala Muchová, jež se jméno finálové soupeřky dozvěděla přímo na tiskové konferenci. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Ryze české finále ve Wimbledonu. Uvědomujete si, jak velká věc to je?
„Popravdě jsem nad tím ještě moc nepřemýšlela. Když člověk dohraje, je kolem toho strašně moc věcí, takže jsem se na to ještě úplně nezaměřila.“
S Noskovou jste se ve čtvrtek společně rozehrávaly na centrkurtu. Čí to byl nápad?
„Hrozně moc jsem si chtěla na centru zahrát. Před dvěma dny na kurtu číslo jedna nás nenechali ani rozehrát, a ty velké dvorce jsou přitom opravdu jiné. Byla jsem moc ráda, když nám řekli, že se tam dopoledne můžeme jít. S Lindou trénujeme běžně skoro na každém turnaji, takže to bylo fajn. Když jsme končily trénink, popřály jsme si hodně štěstí. Vyšlo nám to oběma a jsem hrozně ráda, že to zvládla i ona.“
Jak dobře se s Lindou znáte, jak velké jste kamarádky?
„Známe se samozřejmě hlavně z tenisu, ale na turnajích se vídáme skoro každý nebo každý druhý týden. Tréninky si domlouváme záměrně, protože je to fajn. Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov. Myslím, že nejvíc jsme se sblížily během olympiády a od té doby se to vyvíjí. Máme moc hezký vztah.“
Duel s Gauffovou jste zlomila ve strhujícím supertiebreaku. Bylo neuvěřitelné, co jste tam předváděla – skočila jste rybičku, ukázala loby a úžasné voleje, odvrátila jste mečbol. Jak jste ho vnitřně zvládala?
„Během toho tiebreaku to pro mě byla horská dráha i po emoční stránce. V jednom bodu jsem se cítila skvěle, dala jsem pěkný vítězný úder, a hned vzápětí jsem udělala hroznou chybu. V hlavě jsem měla jediné: musím dál útočit. Říkala jsem si, že pokud mám prohrát, chci prohrát podle svých vlastních pravidel. A mým stylem je tlačit se dopředu, hrát agresivně a chodit na síť. Měla jsem i trochu štěstí, všechno hrálo se mnou.“
Když jste na mečbol Gauffové vrátila krátký return, stála daleko za základní čárou a Američanka se chystala na kraťas, blesklo vám hlavou, že je konec?
„Vlastně jsem si myslela, že ten míč stihnu. Věřila jsem, že bych u něj byla. Ale v několika předchozích výměnách, kdy kraťas zahrála, jsem míč nevrátila a ona bod vyhrála. Takže jsem byla ráda, že tentokrát nepřešel přes síť.“
Co jste si v tu chvíli řekla?
„Díky, díky za ten kraťas do sítě! Protože je fakt, že měla výměnu dobře rozehranou a já jsem tam return jen tak z nouze hodila. Byla jsem ráda, že to v ten moment nezvládla.“
Ve třetí sadě jste se chytala za pravý bok. Co vám bylo?
„Jenom mě píchalo v boku. Měly jsme tam fyzicky strašně dlouhé výměny. Při jedné jsem se blbě natáhla a začalo mě tam bodat. Snažila jsem se to trochu rozmasírovat, není to nic vážného.“
Pak to mentálně nezvládla
Postoupila jste podruhé do finále grandslamu a také před třemi lety v semifinále Roland Garros jste odvracela mečbol Aryny Sabalenkové. Vzpomínáte?
„To byl ale trochu jiný zápas. Vybavuji si, že ona ve třetím setu hodně vedla, ale pak to mentálně nezvládla a vítězství mi svým způsobem darovala. Teď jsem ale cítila, že si to musím uhrát úplně sama, protože Coco by mi nic nedala. Věděla jsem, že kdybych ty míče jenom pasivně nahazovala zpátky, nikam by to nevedlo.“
Čeká vás druhé grandslamové finále. Říká se, že podruhé je to vždycky snazší. Udělala jste před svým prvním grandslamovým finále něco, co už nezopakujete, nebo změníte přístup, abyste se před zápasem cítila jinak?
„Musela bych si vzpomenout, co jsem dělala v Paříži. Už je to nějaká doba, tři roky. Vlastně ani nevím, jak jsem tehdy trávila den volna. Budu se ale snažit dělat totéž, co tady celých čtrnáct dní. Dodržím stejný rituál, stejné věci. Zítra si půjdu na půl hodiny zahrát, zkusím zůstat v klidu, co nejlépe zregenerovat a v sobotu mě čeká ten poslední zápas.“
Jaké máte v Londýně rituály?
„Jdeme do areálu, na třicet minut si lehce pinknout, abych měla cit pro míč a zvykla si na kurt. Pak mám půl dne volno, zajdu si na dobré jídlo a každý den chodím do stejné kavárny. Jsou to jen takové drobnosti.“
Kdo všechno vás přijel na semifinále podpořit a kdo je na vás teď nejpyšnější?
„Přijela spousta kamarádů a známých. Můj box byl dneska hodně hlasitý, dalo mi to spoustu energie a bylo to moc příjemné. Kdo je nejpyšnější, to se těžko říká. Naši jsou doma, ti mi fandí, ať už hraju kdekoliv a cokoliv, a jsou ze všech vždycky nejvíc nervózní. Rodina mě obecně podporuje nejvíc. Ale nevím, jestli na finále přijedou. Ještě jsem se vůbec nedostala k mobilu.“