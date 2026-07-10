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Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková. Kdo je favoritkou zápasu podle bookmakerů?

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České finále snů! Dojemný příběh Noskové a druhá šance pro Muchovou. Kdo ovládne Wimbledon? • Zdroj: iSport.cz
Linda Nosková po postupu do finále Wimbledonu
Karolína Muchová po postupu do finále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do finále Wimbledonu
Radost Karolíny Muchové po postupu do finále Wimbledonu
Linda Nosková po postupu do finále Wimbledonu
Radost Karolíny Muchové po postupu do finále Wimbledonu
Linda Nosková se raduje z postupu do finále Wimbledonu
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iSport.cz
Wimbledon
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Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se v sobotu (17:00) porvou o nejcennější tenisovou trofej. Čeká se vyrovnaná bitva. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění před historickým zápasem českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.

Online přenos - Wimbledon 2026: Muchová vs. Nosková
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Zprávy ze dne 10. července 2026

10. července 2026 · 10:51

Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba dvě třetiny všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, budou rozhodovat detaily. Sázkové kancelářé zatím na Wimbledon přijaly sázky za více než miliardu korun.

10. července 2026 · 05:00

Před Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou leží ve wimbledonském finále nejen sportovní nesmrtelnost, ale i poklad v hodnotě zhruba 153,4 milionu korun. Až poslední zápas turnaje rozhodne, jak si ho dvě Češky rozdělí: vítězka si odnese přes 102 milionů, poražená finalistka polovinu z této částky. Více čtěte ZDE >>>

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