Jak vzniklo kamarádství finalistek: Debl v Paříži je sblížil, bavily i laděním triček
Osud je vodí různými konci. V sobotu budou hrát Karolína Muchová s Lindou Noskovou unikátní české finále Wimbledonu. Před dvěma lety na olympiádě v Paříži je ale zranění Markéty Vondroušové svedlo do společného deblu, který bavil zemi odvážnou jízdou pavoukem a kupou žertovných historek. „Byly jsme rády, že nás nevyvedly z kurtu,“ smála se Muchová.
Všechno to bylo na poslední chvíli. Markéta Vondroušová nestihla vyléčit bolavou ruku a Karolína Muchová se ocitla bez deblové parťačky. Do páru se přidala Nosková a spolu v areálu Rolanda Garrose vtrhly do boje. Měly ale příliš málo času, aby sladily barevnou kombinaci svých triček.
„Linda hraje za Holandsko, já jsem dneska takový Polsko,“ řehtala se Muchová po vítězném prvním kole s párem neutrálních hráček Alexandrovová, Vesninová. „Ale prošlo nám to. Pár detailů jsme sladily…“
„Je to docela přísný, ale na nás přísný nebyli,“ dodala Nosková.
Jejich uvolněná story byla pro fanoušky balzámem na trápení úvodního olympijského týdne, v němž česká výprava marně čekala na první medaili. V druhém kole spolu vyřídily nasazené jedničky, Američanky Gauffovou a Pegulaovou.
„Dneska je to Denmark,“ komentovala Muchová outfit Noskové po vítězném zápase.
„Bohužel je možnost, že to zítra bude zase Nizozemsko. Nebo kdo ví co,“ reagovala rozesmátá Nosková. „Jestli budeme mít takové problémy, že jen nebudeme mít na druhý den oblečení, tak v pohodě…“
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Historky s divokými barvami oblečením opravdu přehlušilo jejich vítězné tažení. Ve čtvrtfinále porazily Tchajwanky Cchao Ťia-i a Sie Šu-wej, která dřív dlouho hrávala s Barborou Strýcovovou. Ve všech třech úvodních zápasech soupeřky udolaly v super tie-breaku. Přitom se během turnaje stále teprve sehrávaly.
„Tak nějak to kombinujeme. Sice někdy nemáme načtené takové ty deblové úhly, ale myslím, že si vystačíme i s tím, co máme ze singlu,“ líčila Nosková.
„Někdy nečekáme, co tam předvedeme. Občas tam máme takové vtipné situace, že si zakřičíme, ale stejně to bere ta jiná, nebo obě jdeme po stejném míči, radši to jistíme obě dvě,“ usmívala se Muchová.
Jejich velká jízda sice skončila bez medaile, i tak ale prožily parádní týden. Zjevně si sedly. Ačkoli sedmadvacetiletá Muchová byla už tehdy hvězda a měla za sebou už jedno grandslamové finále a Nosková byla v devatenácti jako čerstvá čtvrtfinalistka Australian Open nastupujícím esem nové generace.
„Je to skvělá hráčka i člověk. Nejvíc jsme se sblížily na olympiádě. Strávily jsme spolu spoustu času, hrály jsme debla a málem z toho byla medaile. Mám pocit, že právě to byl pro nás ten klíčový týden, kdy jsme se líp poznaly,“ řekla Nosková.
„Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov. Myslím, že nejvíc jsme se sblížily během olympiády a od té doby se to vyvíjí. Máme moc hezký vztah,“ vrátila kompliment Muchová.
Ve čtvrtek se spolu před semifinále rozehrály, v sobotu se potkají znovu v jejich životním zápase.