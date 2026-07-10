Svět se klaní: Ženský tenis v Česku? Fenomén. Poklona od Beckera či McEnroea
Ryze české finále na nejslavnějším tenisovém jevišti v All England Clubu? To tady ještě nebylo. V sobotu se odehraje velkolepá bitva o wimbledonský trůn mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Dvěma kamarádkami, které stály bok po boku ve čtyřhře při poslední olympiádě v Paříži. Naposledy se ve finále nejslavnějšího grandslamu potkaly dvě hráčky z jedné země v roce 2009, kdy Serena Williamsová zdolala svou starší sestru Venus. Jak vnímají jedinečný český úspěch v zahraničí? Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Vývoj turnaje takovému finále nahrával. Mluvilo se o tom, i když ne tak nahlas. Hlavně to nezakřiknout! Aby se v boji o trofej na nejslavnějším tenisovém podniku potkaly dvě Češky? Zprvu sen, který se ve čtvrtek odpoledne proměnil v realitu. Karolína Muchová přetlačila v obrovském nerváku Američanku Coco Gauffovou a Linda Nosková si ve dvou setech poradila s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
„Byl to skvělý zápas. Pro Coco je to těžká porážka, ale má před sebou ještě spoustu času. Mám pocit, že pro Muchovou je to naopak vzácná příležitost. Je to skvělá hráčka a svým stylem mi připomíná tenistky z mé éry,“ vyťukala na sociální síť X trojnásobná grandslamová šampionka Jennifer Capriatiová.
Zápas Muchové s Gauffovou nadchl i legendární Martinu Navrátilovou. „Jde o neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolína, i když nehrála nejlepší tenis, tak bojovala a vyhrála. Teď mohu být v klidu a jen si to užívat, protože budeme mít další českou vítězku. Říkám vám, že Češky ve Wimbledonu ukazují, co umí,“ líčila devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry.
Dalšího neobyčejného úspěchu si všímají i v zahraničí. Ostatně od roku 2023 vyhraje jedna z českých tenistek Wimbledon už potřetí. Devět let po Petře Kvitové slavila na londýnské trávě Markéta Vondroušová a o rok později i Barbora Krejčíková. Tentokrát se dočká buď Muchová, nebo Nosková.
„Nejčastější otázka, kterou české tenistky v posledních desetiletích dostávají, zní, proč jsou tak úspěšné. Žádná z nich ale nikdy nedokázala tento fenomén opravdu vysvětlit,“ uvedl tenisový zpravodaj Guardianu Tumaini Carayol.
„Česko má silnou účast v tenise už na nejnižší, amatérské úrovni a také kvalitní systém klubů, který pomáhá rozvíjet talentované hráče. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Petra Kvitová i Karolína Plíšková jsou přitom tak odlišné, přesto mají většinou mimořádně všestrannou a komplexní hru,“ doplnil Carayol.
Renomovaný forbes.com potvrdil, že historie úspěchů Česka a Československa je v Londýně bohatá. „Přestože Martina Navrátilová získala ve Wimbledonu pouze dva tituly (1978 a 1979) v barvách Československa, nastavila laťku ženskému tenisu v této zemi. Pro české dívky, které hrály tenis, se vítězství ve Wimbledonu změnilo z vysněného, ale dosažitelného cíle v něco, co se od nich očekává,“ napsal list.
Inspirace pro celé tenisové prostředí
„Podobně jako Serena a Venus Williamsovy, které inspirovaly celou generaci afroamerických tenistek, vytvořily české šampionky prostředí, v němž se úspěch stal součástí tenisové kultury,“ navázal Forbes.
S obdivem se k ženskému finálovému složení vyjádřil i bývalý tenisový bouřlivák a dlouholetý televizní komentátor John McEnroe. Spolu s Chris Evertovou zdůraznili, že Muchová patří mezi technicky nejkomplexnější hráčky na okruhu a samotné české finále dávali do souvislostí s dlouhodobou kvalitou české tenisové školy.
A na X se přidal i Boris Becker. „Miluju Česko! Mají skvělou tenisovou historii a pořád přicházejí s novými hráči. Za mých časů jsme měli Navrátilovou a Lendla ještě předtím, než se oba stali americkými občany, stejně jako Šmída, Složila, Berdycha, Mandlíkovou, Novotnou (bůh jí žehnej), Kvitovou, Krejčíkovou a Menšíka... Seznam pokračuje dál,“ napsal legendární Němec.