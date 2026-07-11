Zápas Nečas vs. Plekanec ve Wimbledonu. Bylo to 5:5, pak nás vyhodili, smějí se hokejisté
PŘÍMO Z LONDÝNA | Předehru celočeskému dámskému finále obstarali v pátek ve Wimbledonu na tréninkových kurtech Aorangi čeští hokejoví svalovci. Martin Nečas s Tomášem Plekancem poměřili své tenisové umění a výsledkem byla remíza. „Skončilo to 5:5, pak nás vyhodili,“ hlásil s úsměvem třiačtyřicetiletý Plekanec, manžel tenistky Lucie Šafářové. Ta v All England Clubu startuje v soutěži legend a rodina ji v Londýně už několik dní doprovází. Veškeré dění okolo českého finále ONLINE ZDE>>>
To sedmadvacetiletý útočník Colorada dorazil s přítelkyní Nikolou na poslední chvíli ve čtvrtek. Vstupenky na centrkurt jim sehnal Michal Hrdlička a byl to zážitek. „Zápas Káji Muchové jsme stihli jen tak tak. Jeli jsme z letiště přímo sem a vyšlo to fantasticky. Obě holky hrály skvěle, ale u toho třetího setu Káji jsem se zpotil víc, než kdybych sám hrál,“ strhlo ho drama s Coco Gauffovou, během něhož Muchová přežila mečbol.
Oba borci jsou tenisovými fanoušky a nadšenými hráči. „Já jsem teda mizerný. Proti Lucce bych uhrál tak dva body ze sta. A to bych ji musel ještě rozhodit nějakýma kecama,“ pochechtával se chlapík v červené mikině bez rukávů, jenž si přišel nepatřičně oblečený, tudíž odmítl fotografování.
To Nečas zapózoval a „neskromně“ potvrdil, že je mezi hokejisty považovaný za tenisové eso. „Hraju jenom přes léto, ale na hokejistu jsem, myslím, docela dobrý. Moje největší zbraň je bekhend,“ líčil útočník, který je sice pravák, ale raketu drží v levé ruce. Stejně to měl Rafael Nadal. „To je taky můj největší vzor,“ uznal Nečas, jenž je ve Wimbledonu poprvé, už ale navštívil US Open. „Viděl jsem finále Medveděva s Djokovičem,“ připomněl zápas z roku 2021, v němž Srb neúspěšně útočil na kalendářní Grand Slam.
Oba hokejisté doufali, že největší tenisový zážitek mají teprve před sebou a dostanou se přímo na české finále. Plekanec netajil, že v něm bude o trochu víc přát Lindě Noskové, jelikož se zná s jejím koučem Tomášem Krupou. „Samozřejmě přes Lucku. Krupík nám byl i na svatbě. Jinak holky nijak moc osobně neznám, jen se potkáváme a pozdravíme na turnajích,“ podotkl.
To Nečas prý zůstane neutrální. „Mně je to asi jedno, fandím oběma. Budeme mít českou vítězku, což je skvělé a neskutečné,“ těšilo hvězdu NHL, kterou v All England Clubu až na pár českých fanoušků nikdo nepoznává.
I Plekanec by se mohl po klubu pohybovat inkognito nebýt jeho slavné tenisové manželky. „Lucku poznávají všichni. Já s ní nemůžu nikam jít, protože ona se všude zastavuje a s někým se baví. Takže většinou chodím tak dvacet metrů před ní,“ popisoval s tím, že zahrát si na wimbledonské trávě a na kurtu, vedle kterého se rozehrával Alexander Zverev, byl zážitek.
Nezničili ho ale robustní hokejisté? „To ani nešlo, jak už jsou všechny rozbité,“ shodli se.