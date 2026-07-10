Kvitová přijela na české finále, usedne v královské lóži. Já a vzor? Cítím se stará
PŘÍMO Z LONDÝNA | Ještě loni ve Wimbledonu sama hrála, letos poprvé dorazila na londýnskou adresu SW19 coby bývalá tenistka. V sobotu tak Petra Kvitová (36) usedne po boku Martiny Navrátilové do královské lóže, bude se kochat výhledem na celočeské dámské finále a nechá se překvapit, která z hrdinek posledních dvou týdnů bude její následovnicí.
Na umělý trávník na hráčské terase přišla ve volných hnědých šatech a s unaveným úsměvem. „Nemám moc času, musím jít za chvíli kojit,“ omlouvala se maminka tříměsíčních dvojčat Emmy a Elly, kterou v Londýně doprovází manžel Jiří Vaněk a její maminka Pavla.
Jaké to je dorazit do Wimbledonu jako vysloužilá hráčka?
„Nervy nemám vůbec žádné, což je skvělé. Vždycky, když jsem sem dřív přišla, bylo to sice nádherné, ale zároveň na mě doléhal všechen ten tlak. Teď si to konečně můžu užít se vším všudy jako divák. Je to opravdu zvláštní pocit.“
A hned uvidíte celočeské finále.
„Byla jsem na něj pozvaná jako členka klubu do královské lóže. Pamatuji si, že při finálových zápasech tam vždycky seděly Billie Jean Kingová, Martina Navrátilová a další bývalé vítězky.“
A teď tam budete s nimi…
„Navíc při českém finále. S Martinou to bude určitě fajn.“
Co říkáte na to, jak se dámský turnaj vyvinul?
„Vyšlo to skvěle. Některé zápasy holek jsem i sledovala v televizi. Co víc jsme si mohly přát?“
A pokračuje česká tradice, kterou jste zde dvěma tituly sama pomáhala zažehnout.
„Ona už ji před námi zažehla samozřejmě Martina Navrátilová. Pořád ji beru za Češku, ať je to tak, nebo tak. A také Jana Novotná. Ta tradice tady prostě je a je hezké, že v ní zase někdo pokračuje. Na jednu stranu je to zvláštní, ale Češky to tady zkrátka umí. Škoda, že Wimbledon není u nás v Česku, to by bylo asi ještě úplně o něčem jiném. Myslím, že máme takovou náturu, že nám tráva zkrátka sedí.“
Jak se vám poslouchá, když současné finalistky zmiňují právě vás jako svůj vzor? Že chtějí vyhrát Wimbledon, protože je inspirovala Petra Kvitová...
„Trochu se kvůli tomu cítím stará. (smích) Ale na druhou stranu je to strašně hezké a moc si toho vážím. Vím, že Linda byla ještě malá, když mě viděla vyhrát. Tehdy, když jsem hrála, jsem si vůbec neuvědomovala, že to jednou může někdo takhle vnímat. Samozřejmě mě to moc těší.“
Nepřipomíná vám příběh Lindy Noskové ten váš z vítězného roku 2011? Tehdy vám bylo také jednadvacet, krátce před Wimbledonem jste vyhrála velký turnaj a poprvé nakoukla do top 10.
„Abych byla upřímná, nesledovala jsem to úplně do detailů a nevracela se zpět k tomu, jak tehdy probíhala celá moje sezona nebo turnaj. Vím ale, že Linda i Kája otočily zápas z mečbolu, a po takových momentech se většinou jde daleko. Tak už to zkrátka bývá.“
Nosková vás připomíná i svým dravým stylem.
„Myslím, že její agresivní hra je mi hodně podobná. A občas mi přijde, že nedává najevo tolik emocí a působí flegmaticky. I když uvnitř to tak asi nemá, umí zápasy skvěle ustát. Pro tenis je to skvělá vlastnost, protože je to nesmírně těžký sport, hlavně na psychiku. S touhle povahou je pak o něco snazší to celé zvládnout.“
Budete některé fandit víc, nebo zůstanete neutrální?
„I kdybych měla favoritku, tak vám ji neprozradím. Nebylo by to fér.“
A tip odbornice?
„Ten asi nemám. Myslím si, že je to opravdu fifty fifty.“
Jak dobře Karolínu Muchovou s Lindou Noskovou znáte?
„Lindu moc neznám, je o dost mladší. Samozřejmě jsme se párkrát potkaly a popovídaly si v šatně. Karolínu znám o něco déle a o trochu víc, ale také ne úplně dokonale.“
Je z vašeho pohledu lepší jít do takto velkého zápasu v jednadvaceti, když máte všechno před sebou, nebo v devětadvaceti, kdy už cítíte, že kariéra nemusí trvat tak dlouho.
„V jednadvaceti, to je úplně jasné.“
Jako vy tenkrát proti Marie Šarapovové, že?
„Maria byla tehdy mnohem větší favoritkou, což ze mě sňalo tlak. Mnohem větší jsem ho cítila v roce 2014, kdy jsem byla favoritkou ve finále proti Bouchardové. To bylo jako nebe a dudy.“
Dřív jste zmínila, že byste si jednou ve Wimbledonu ráda zahrála turnaj legend s Martinou Navrátilovou. Rýsuje se to třeba na příští rok?
„Předběžně jsme si o tom s Martinou psaly a věřím, že nám to oběma zdraví dovolí. Já po porodu dvojčat ještě nejsem ani náhodou připravená, bylo by to pro mě strašně těžké. Martina měla také nějaké zdravotní komplikace. Doufám, že nám to vyjde příští rok.“
Naposledy jste tu hrála loni. Jak se vám za těch dvanáct měsíců obrátil život vzhůru nohama, když máte doma místo jednoho dítěte rovnou tři?
„Je pravda, že mít během dvou let tři děti je docela mazec. Událo se toho strašně moc. Vždyť nedávno jsme oslavili druhé narozeniny Péti. Fakt mazec.“
Jak všechno zvládáte?
„Zatím to nějak zvládám. Někdy je to s třemi malými dětmi ale vážně náročné.“