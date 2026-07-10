Nechte nám už taky něco, žertují členové All England Clubu s Kodešem. Všichni jsou v šoku
PŘÍMO Z LONDÝNA | Stejně jako každý rok i letos wimbledonský šampion Jan Kodeš obráží jako správný vlastenec všechny české zápasy v All England Clubu a tetelí se blahem z velkolepého úspěchu českých tenistek Karolíny Muchové a Lindy Noskové.
Když teď chodíte po Wimbledonu, poplácávají vás členové All England Clubu po ramenou a říkají, že český tenis je tedy vážně něco?
„Zrovna teď jsem potkal na můstku jednoho z nich a říkám mu: Fajn, co? A on na to: Nechte nám taky už něco! Berou to tak, že je to něco úžasného. A ono opravdu je, je potřeba si to přiznat. Slyšeli jste, co řekla Linda (Nosková) McEnroeovi?“
Že tady hrají Češi dobře díky tomu, že pijí pivo?
„Jo, to byla docela legrace. Samozřejmě, pro všechny je to šok. Pro mě ale zase tak moc ne. Nedá se říct, že by mě to vůbec nenapadlo. Samozřejmě jsem to nečekal, ale v dnešním ženském tenise se pole strašně vyrovnalo. Sabalenková se, abych tak řekl, polozbláznila, ta je schopná prohrát s kýmkoliv, kdykoliv a jakkoliv. A Šwiateková už není tak dominantní, jako bývala. Teď je to vyrovnané a naše holky jsou zkrátka dobré. Vezměte si Marušku Bouzkovou nebo zápas, který hrála Krejčíková s Muchovou na dvojce. To byla taková úroveň, že to klidně mohlo být finále. Sledoval jsem to celé, byl to fantastický, absolutně úžasný zápas.“
Stejně jako čtvrteční semifinále v podání Muchové s Noskovou.
„Naše holky je neskutečně zvládly psychicky. To je vůbec to nejdůležitější. Gauffová zpanikařila, v podstatě panikařila celý první set i na konci zápasu. A Kosťuková zase nastoupila jako mistr světa, tvářila se, že se jí nemůže nic stát, a tvrdě narazila. Linda hrála neskutečně, úžasně soustředěně. Neslyšela, neviděla, bylo vidět, jak obrovský má fokus. To rozhodlo. Naše holky to zvládly v hlavě, zatímco obě poražené semifinalistky psychicky vyhořely. To je můj osobní názor.“
Co jste říkal na pokažený mečbol Gauffové v zápase s Muchovou. Dala v jasné pozici kraťas hluboko pod pásku.
„Zpanikařila úplně jako blbec. Všichni bývalí hráči se shodují a nechápou, jak může hráčka takové úrovně udělat v takový moment tohle. Přitom stačilo ten míč jen normálně umístit. V takovou chvíli se přece nemůže pokoušet o kraťas. To byl totální zkrat. Ale ona to bere sportovně, je neuvěřitelná. Říkala: Prohrála jsem, nevadí, vyhraju to napřesrok. Jiná by plakala a hroutila se.“
Muchová i Nosková utekly na turnaji z mečbolu. Taková chvíle je musela posílit, že?
„No jo, to tak bývá. Psychicky to strašně pomůže. To je ta klika, která vás pak drží. Vyhrajete z mečbolu a pak už je to dobré.“
Která je ve vašich očích favoritkou finále?
„Vyhrál český tenis, takže mně je v podstatě jedno, která z nich zvítězí. Holky se dobře znají. Nevím ale, jak je na tom Muchová s mezižeberním svalem, prý ho má nějaký natažený. U ní je strašně důležitý servis. Jestli nebude moct podávat tak, jak potřebuje, bude to problém.“
Netáhne vás vaše štvanické srdce právě k Muchové?
„Jsem naprosto neutrální. Vyhrál český tenis, to je důležité. Je potřeba vidět, že Linda je strašně mladá, je jí teprve jedenadvacet, což je fantastické. Zatímco Muchové bude už třicet. Kdybych to měl nějak lidsky posoudit, myslím si, že by bylo možná lepší, kdyby vyhrála Muchová. Za celou svou kariéru by si to zasloužila, kdežto Linda bude mít takových příležitostí ještě několik. Jenže v tenise se to takhle nebere. Jakmile jste jednou ve finále, musíte hrát na vítězství, protože už tam také nemusíte být nikdy.“