Kája, nebo Linda? Vše o českém finále Wimbledonu: hromada peněz i negativní bilance
Stojí v předsálí tenisové nesmrtelnosti, jen jedna si ale sáhne na wimbledonský titul. Bude to zručná dáma z Olomouce, která si touží pár týdnů před třicetinami splnit odvěký sen, či mladá ranařka z Přerova, jež má stále vše před sebou? Karolína Muchová s Lindou Noskovou dnes od 17 hodin na centrálním dvorci nejslavnějšího turnaje planety obstarají velkolepé finále krajanek, u kterého nemusí český fanoušek trnout. Buď jak buď, potřetí za poslední čtyři roky bude šampionka z Česka. Veškeré dění okolo českého finále ONLINE ZDE>>>
Komu fandit?
„Vždycky jsem říkala, že je to samozřejmě úspěšná hráčka, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak je talentovaná, by si zasloužila ještě větší úspěch. Nikdy ji nechcete na turnaji potkat. Mám obrovský respekt k tomu, jak hraje a jaká je mimo kurt,“ řekla americká star na adresu Muchové, která je v očích bookmakerů mírnou favoritkou.
Muchová by byla po Francesce Schiavoneové, Li Na, Flavii Pennettaové a Madison Keysové teprve pátou tenistkou v tomto tisíciletí, která by premiérový grandslamový titul získala až po devětadvacátých narozeninách. Nosková by byla naopak ve věku 21 let a 237 nejmladší wimbledonskou šampionkou od Petry Kvitové a sezony 2011.
O co se hraje
Jsou to však cifry před zdaněním, které se dělá na místě, a v Británii tak vysoké sumy spadají do nejvyššího daňového pásma. Tenistky odevzdají zpět zhruba 45 procent výdělku.
Wimbledon také přinese Muchové i Noskové nová kariérní maxima v žebříčku WTA. Muchová se v případě zisku titulu posune až na čtvrtou příčku, pokud prohraje, bude šestá. Výrazný skok čeká také momentálně dvanáctou Noskovou. Wimbledonské vítězství by ji katapultovalo na sedmou příčku světového hodnocení, případná finálová porážka pak na osmé místo.
Rozhodne zkušenost?
Finále se jim nedaří
„Znamená to pro mě strašně moc. Už jsem hrála několik finále a většina z nich nedopadla dobře. Je důležité pro sebevědomí zase nějaké vyhrát,“ zdůrazňovala tehdy. Muchová má ve finálových mačích taktéž negativní skóre 3:6, dva z letošních tří ale v Dauhá a Bad Homburgu zvládla vítězně.
Česká derby: Muchová vládne
Obě se shodují, že mnohem raději hrají proti cizinkám než sokyním s českou vlaječkou u jména. Když už ale na derby dojde, což je při počtu elitních krajanek na okruhu nevyhnutelné, Muchová se mění v Češkobijku. Vždyť na WTA Tour vyhrála už 11 zápasů s Češkami v řadě včetně letošního wimbledonského osmifinále s Barborou Krejčíkovou. Poslední, která ji dokázala zdolat, byla Kateřina Siniaková v sezoně 2020 v Dubaji.
Nosková má z českých derby mnohem skromnější bilanci 3:6. Naposledy se utkala s krajankou loni při US Open. A byla to právě Muchová, kdo ji v zatím jediném vzájemném zápase ve třech setech skolil.
Jak to dopadne tentokrát? Wimbledon uvidí českou radost i smutek zároveň, ale jinak to nejde.