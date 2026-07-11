Jaké je vaše tajemství, vyzvídá tenisový svět. Wimbledon je český, protože…
PŘÍMO Z LONDÝNA | Před branami letošního wimbledonského finále zažívá světový tenis déjà vu, které však tentokrát vygradovalo do naprosto historických rozměrů. Na posvátné londýnské trávě se proti sobě postaví dvě Češky – jednadvacetiletá Linda Nosková a devětadvacetiletá Karolína Muchová. Pro zemi s pouhými jedenácti miliony obyvatel je to extrémní triumf: poprvé v historii uvidí Wimbledon ryze české ženské finále.
Proč se právě z londýnského turnaje stal nejúspěšnější český grandslam a proč tuzemské hráčky na trávě tak dominují? Vždyť v profesionální éře od roku 1968 vyprodukovalo Česko už sedm různých finalistek. Jen USA jich dodaly víc (10).
Legendární šampion z roku 1973 Jan Kodeš nabízí teorii, která se v All England Clubu potvrzuje rok co rok: „Je to českou šikovností, která platí i v hokeji. A ta šikovnost se na trávě projeví víc. Dobré nohy, dobrý cit, umět zahrát loby, kraťasy… Na antuce se to nedá tak uplatnit, tam je výměna dlouhá a rozhoduje větší rána. Tady záleží na šikovnosti a šikovných tenistů jsme měli a máme spoustu.“
Jeho slova dokonale ztělesňují obě letošní finalistky. Karolína Muchová uhranula Londýn celodvorcovým pojetím hry a federerovskou elegancí. Její tenis je postaven na profesorských čopech, pestrosti a nebojácných nábězích na síť.
Sama Muchová přiznává, že k takovému stylu byla vedena odjakživa: „Nikdy jsem nehrála jinak. Moje dřívější trenérky Jana Novotná a Sylvia Štefková mě v tomto stylu jednoznačně podporovaly a snažily se ho neustále zlepšovat. Nikdy mi neříkaly: Ne, tohle nebude fungovat. Pracovaly se mnou na čopu a dalších věcech, i když mi to jako malé ještě moc nešlo.“
Na druhé straně dvorce bude stát Nosková, jejíž herní projev sice na první pohled působí přímočařeji, ale v Londýně ukázala také nevídanou herní vyzrálost a komplexnost. Její drtivý servis doplňuje skvělá technika volejů i cit pro balónek.
„V Česku jsme všichni vychováváni víceméně stejně, co se týče herního stylu a tenisu. Řekla bych, že jsme velmi kreativní, a tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu, ať už to byl styl servis volej v dřívějších dobách, nebo čopy a voleje v této nové éře,“ míní Nosková.
V globálním světě se stereotypy rychle mění, stále však víceméně platí, že Američané či Britové neumějí hrát na antuce, Španělé a Jihoameričané nejsou tak silní na trávě. Česko podobným syndromem vzhledem ke své geografické poloze netrpí.
Většina tenistů patří mezi obojživelníky, kteří by uměli i na bramborovém poli. „U nás se hraje v létě na antuce a v zimě na rychlém povrchu v hale. Když jsem vyrůstala, chodila jsem přes zimu do tělocvičny na parkety. Možná proto hraju ráda na trávě,“ poznamenala kdysi Petra Kvitová.
Její bývalý kouč David Kotyza pamatuje drsné podmínky, které ji formovaly. „Petra trénovala v zimě v malé tělocvičně bez výběhu, nemohla se napřáhnout, protože by si zlomila raketu o zeď. To z holek dělá flexibilnější hráčky. Různě si umí poradit, když to sjíždí, skáče nahoru. Vždyť někdo třeba hraje celý rok na Floridě na jednom kurtu.“
Zatímco v Americe tráví děti nekonečné hodiny opakováním technických cvičení a bušením do míčů, v Česku se od útlého věku učí hrát body, gamy a sety. Na antuce se tak rozvíjí jejich taktické myšlení: učí se hru konstruovat, rozebírat soupeře vlastní chytrostí a technickým arsenálem.
Společným rysem obou letošních finalistek je fakt, že ani jedna z nich nebyla v dětství typickým produktem tenisové továrny. V éře, kdy akademie nutí děti k úzké specializaci ještě před nástupem do školy, zvolily rodiny Muchové a Noskové odlišnou cestu.
„Jako dítě jsem nebyla k tenisu nijak zvlášť vedená,“ vzpomíná Muchová. Dcera bývalého fotbalisty olomoucké Sigmy Josefa Muchy se v mládí věnovala házené, akvabelám, krasobruslení, gymnastice.
„Nebylo to tak, že by mi rodiče řekli: Budeš hrát tenis, jak to ve většině případů bývá. Myslím, že co je to vůbec grandslam, jsem zjistila až v pubertě, protože tenis jsem tehdy moc nesledovala.“
Podobně hovoří i Linda Nosková. I ta měla v dětství celou řadu zájmů: „Chodila jsem do školy a vedle toho stíhala třeba sedm nebo osm různých koníčků. Tenis nebyl tou hlavní věcí. Dělala jsem gymnastiku, atletiku, jezdila na koni, protože rodiče milovali jakýkoliv pohyb. Nikdy nečekali, že se dostanu až sem. A já taky ne. Nebyl to náš vytyčený cíl.“
Nakonec její kariéra dospěla až do finále Wimbledonu. Spolu s Muchovou tak pomyslně převzala štafetu, kterou si české hráčky předávají po generace. Už v roce 1962 hrála v Londýně finále Věra Pužejová Suková.
Skutečný boom pak začal s érou rodačky z Česka Martiny Navrátilové, devítinásobné šampionky Wimbledonu, která inspirovala Hanu Mandlíkovou, Helenu Sukovou či Janu Novotnou. Na ně navázala Petra Kvitová, následovaná Karolínou Plíškovou, Markétou Vondroušovou a Barborou Krejčíkovou.
„Inspiruje mě už jen ta historie a fakt, že hráčky před námi byly vždycky skvělé. Český ženský tenis byl zkrátka odjakživa neuvěřitelný. Mám někde v podvědomí, že i takhle malá země dokáže ve světě velké věci, když máme k někomu vzhlížet. Vždycky tu prostě někdo byl,“ líčí Nosková a zároveň přiznává, že to byly právě wimbledonské triumfy Kvitové v letech 2011 a 2014, které jí jako dítěti vůbec poprvé ukázaly, že tenis existuje.
A ať už zvedne nad hlavu Venus Rosewater Dish dravé mládí v podobě Noskové nebo kouzelnice Muchová, jedno je jisté. Nová generace dívek, které v sobotu usednou u televize, dostane další důkaz, že i ty největší sportovní sny jsou na dosah ruky.