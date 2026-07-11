Wimbledon ONLINE: Muchová - Nosková. Historické české finále. Kdo pozvedne trofej?
Bez ohledu na výsledek je jisté, že slavnou trofej zvedne nad hlavu česká tenistka. Po nedávných triumfech Markéty Vondroušové (2023) a Barbory Krejčíkové (2024) český tenis pokračuje v All England Clubu v mimořádných úspěších z posledních let. Pro Karolínu Muchovou jde o druhou účast ve finále v některém z grandslamů, zatímco Linda Nosková už teď zapsala svůj největší úspěch kariéry. Zápas začíná na londýnské trávě v 17:00, sledujte jej prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.