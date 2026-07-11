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Wimbledon ONLINE: Muchová - Nosková. Historické české finále. Kdo pozvedne trofej?

Emoce Muchové tekly proudem.
Emoce Muchové tekly proudem.Zdroj: Profimedia.cz
Karolína si letí pro vítězství v zápase a finále ve Wimbledonu
Karolína Muchová těsně před 30. narozeninami sahá po wimbledonském titulu
Emoce Muchové tekly proudem.
Karolína Muchová v semifinále Wimbledonu
Karolína Muchová slaví wimbledonské finále
Linda Nosková
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Tak vypadaly první momenty po výhře.
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Bez ohledu na výsledek je jisté, že slavnou trofej zvedne nad hlavu česká tenistka. Po nedávných triumfech Markéty Vondroušové (2023) a Barbory Krejčíkové (2024) český tenis pokračuje v All England Clubu v mimořádných úspěších z posledních let. Pro Karolínu Muchovou jde o druhou účast ve finále v některém z grandslamů, zatímco Linda Nosková už teď zapsala svůj největší úspěch kariéry. Zápas začíná na londýnské trávě v 17:00, sledujte jej prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.

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