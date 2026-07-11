První gratulace šampionce: Nosková mluvila s princeznou, prezident pozval finalistky na Hrad
Historicky první české wimbledonské finále nabídlo prvotřídní drama a ještě lepší tenis. Novou grandslamovou šampionkou se stala Linda Nosková, která zdolala Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3. K jednadvacetileté přerovské tenistce přistálo krátce po utkání hned několik gratulací. Třeba i od prezidenta Petra Pavla, jenž obě české hrdinky pozval na Hrad. „Smekám před vámi oběma,“ vyťukal na sociální síť X. Dění okolo finále jsme sledovali ONLINE ZDE>>>
Martina Navrátilová, Jana Novotná, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková. Tak zní výčet všech českých a československých wimbledonských šampionek. Nové tenisové královně tleskaly ve VIP lóži vítězky z let minulých, kromě zmíněné Navrátilové či Kvitové třeba Maria Šarapovová, Marion Bartoliová, Simona Halepová nebo Billie Jean Kingová.
Právě legendární Američanka přispěchala hned po utkání s blahopřáním. „Gratuluji Lindě Noskové k jejímu vůbec prvnímu grandslamovému titulu!“ napsala žena, po níž se jmenuje soutěž národních týmů.
„Obrovská gratulace Lindě Noskové!“ přidal se český prezident Petr Pavel. „Letošní Wimbledon byl fantastickou oslavou českého tenisu. Málokdy se člověk dívá na finále, ve kterém může od první do poslední výměny stejně upřímně fandit oběma hráčkám. Karolíno, Lindo, děkuji za perfektní reprezentaci České republiky. Smekám před vámi oběma. Až doslavíte, rád vás přivítám na Hradě,“ doplnila hlava státu.
Podobná slova volil i Andrej Babiš. „Úžasné a nezapomenutelné české finále Wimbledonu. Obrovská gratulace Lindě Noskové k vítězství na nejprestižnějším tenisovém turnaji!!! Smekám a děkuji i Karolíně Muchové. Obě jste udělaly skvělé jméno českému sportu,“ uvedl premiér.
Nosková se pár minut po vítězném utkání potkala v útrobách s princeznou Kate, se kterou prohodila i několik slov. Stejně tak s legendárním Janem Kodešem, jenž nejcennější tenisovou trofej získal v roce 1973.