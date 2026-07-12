Kapitánka Strýcová se dojímala, ale netleskala. Kouč vítězky vzkazuje: Zachovej si náturu
PŘÍMO Z LONDÝNA | Vítězem dámského wimbledonského finále byl český tenis. A jeho jednadvacetiletá nastupující star Linda Nosková, která za 148 minut na ikonickém centrkurtu v ospalé londýnské čtvrti došla od kolapsu a pěti nevyužitých mečbolů až k talíři Venus Rosewaterové, odměně 102 milionů korun a převratnému úspěchu, který jí jednou provždy změnil život.
Jakoby nestačilo, že se hrálo poprvé v historii ryze české grandslamové finále. Linda Nosková s Karolínou Muchovou předvedly světu strhující show svých schopností. Napínavou do poslední chvíle, a když se po bitvě usadil prach na na hlínu vyšlapaném dvorci, i dojemnou.
„Karol, přinutila jsi mě sáhnout si na dno. Jsem ráda, že jsme kamarádky a dneska jsme spolu tvořily historii. Věřím, že všichni fanoušci doma v Česku jsou na nás dvě pyšní,“ diktovala Nosková do mikrofonu, když z rukou princezny Kate, patronky All England Clubu, převzala obrovský talíř pro šampionku.
Že ty dvě obstarají tak velký český zápas, snad měly vepsáno v osudu. Vždyť obě se narodily v tak významná data pro zemi: Muchová 21. srpna, Nosková 17. listopadu.
V jejím boxu slzela kamarádka Agáta Černá, takzvaná manažerka zábavy, jež se po celý turnaj starala o pohodu v týmu a dodržování všemožných rituálů, na které pověrčivá Nosková dá. „Nosily jsme stejná trička, protože se vyhrávalo. Každé ráno jsem musela chodit běhat, to byl další rituál. A pak matcha s ovesným mlékem do postele,“ přibližovala vítězné zvyky.
Velké divadlo strhlo a dojalo v královské lóži Martinu Navrátilovou i Petru Kvitovou. A na tribuně, kde seděla striktně neutrálně uprostřed dvou táborů českých tenistek, také kapitánku BJK Cupu Barboru Strýcovou. „Skoro vůbec jsem netleskala, protože to by nebylo správné. Jen jsem se kochala,“ líčila čtyřicetiletá máma dvou dětí. „Byla jsem moc hrdá a kápla mi i slza. Zaprvé to byl nádherný tenis. Na to, že to bylo Lindy první grandslamové finále, a Káji sice druhé, ale ve Wimbledonu taky první, hrály obě jako šampionky. A oba proslovy mě dojaly. Holky řekly všechno, jak měly, je to krásný příběh, který tady Česko zapíše,“ chválila Strýcová.
Kouč ví: Teď se to na ni bude valit
Nosková je desátou různou vítězkou Wimbledonu za deset posledních ročníků. Žebříčkové umístění je jí sice lhostejné, ale v pořadí WTA se posune z dvanáctého na sedmé místo, nejvýš v kariéře. Muchová bude o nicotných 49 bodů před ní šestá. Obě mají skvěle našlápnuto na podzimní Turnaj mistryň v Indian Wells, kde by Nosková měla mít dokonce účast jistou coby grandslamová vítězka.
„Za pár týdnů už zase začíná nový turnaj v Americe, bude to další lekce, kterou se budu muset naučit,“ přemítala o životě wimbledonské vítězky, který s sebou nese vyjma slávy a bohatství i terč na zádech.
„Teď se to na ni bude valit ze všech stran. Teď si pověsila na záda terč a otázkou je, jak to zvládne. V podstatě už dnes nemusí nikomu nic dokazovat. Jde o to, jak si zachová svou náturu v tom, že si jde prostě zahrát, neřeší čísla ani žebříček. Možná teď bude řešit bankovní čísla, ale uvidíme,“ vtipkoval její kouč Tomáš Krupa nad odměnou 3,6 milionu liber, z níž ale zhruba 45 procent nechá Nosková v Británii na daních.
I ti nezúčastnění oceňovali finálovou vervu Muchové, která odmítla prohrát hladce 2:6, 2:6, ač byl k takovému výsledku krůček. A také mentální sílu Noskové, nejmladší wimbledonské šampionky za patnáct let, jež zahnala kolosální kolaps a slovy klasika Petra Kordy vyšla ze dna řeky na vrchol hory.
I tak to byl zápas, který měl nádech pohádky i antické tragédie. Muchové utíká čas, brzy jí bude třicet, jejím tenisovým cílem není nic jiného než grandslam. A podruhé v kariéře ztroskotala ve třetím setu finále o všechno. „Pro Káju to bude hrozně těžké, protože po druhém setu cítila, že má Lindu nalomenou. Samozřejmě je to pro ni ohromné zklamání, ale zkušenosti má, takže si myslím, že se z toho otřepe,“ věřila Strýcová.
Vítězce Noskové, jež tak oddaně jezdí na každou reprezentační akci, věštila velkou budoucnost. „Je tak mladá a už vyhrála Wimbledon. Vidí, že je velkou hráčkou, budoucnost před ní je ohromná. Má na tenis perfektní charakter a můžeme od ní vidět velké věci.“