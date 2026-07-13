Svérázný trenér Krupa, poklad Noskové. Neviditelný hrdina, který (skoro) nemluví, o to víc umí
PŘÍMO Z LONDÝNA | Tomáš Krupa ve svých 53 letech sjezdil svět už nejmíň desetkrát a ví o tenise snad všechno. I tenhle trenérský svéráz, jenž se ze zásady nerad baví s novináři, prožil v sobotním londýnském podvečeru jedno poprvé: jeho klient vyhrál grandslam. Lépe řečeno klientka Linda Nosková, kterou vede doma v Přerově už od jejích patnácti a má ji za své tenisové dítě. Síla okamžiku nakonec strhla i tátu už dvou odrostlých synů a wimbledonské šampionce, přiběhnuvší po finále do hráčského boxu, vlepil samým štěstím pusu na čelo.
Nosková ví, jaký má v bývalém kouči kapacit Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, Karolíny Plíškové či Barbory Strýcové poklad. „Za mou tenisovou kariéru mi dal ze všech nejvíc, je se mnou od prvních malých turnajů v Egyptě až doteď. Je to skvělý trenér a nesmírně si vážím toho, že stojí po mém boku tak dlouho,“ vyznala se.
Krupa jí komplimenty vrací, byť stálo hodně přemlouvání, aby do médií promluvil. „Tohle je jeden z nejpříjemnějších džobů a klientů, co jsem zažil. Ale složité je to v tom, že mám Lindu od patnácti let a vlastně ji, teď se omlouvám tátovi Drahošovi a nahoru mamince, trochu vychovávám. Trávím s ní spoustu času, je to moje tenisové dítě.“
V roce 2010 vedl Krupa Tomáše Berdycha, když z Wimbledonu vyřadil Rogera Federera s Novakem Djokovičem, aby ve finále ztroskotal ve třech setech na Rafaelu Nadalovi. V otevřeném poli současného ženského tenisu ale před sobotním titulovým bojem Noskové věřil. „Už od rána všechno nasvědčovalo tomu, že to dopadne. Nevím ani proč, ale něco mi říkalo, že by to mohlo vyjít. Nikdy jsem nevěřil nikomu ze svých svěřenců víc než jí,“ líčil vysportovaný chlapík s krátkým sestřihem, jehož manželka Markéta poslední týden v Londýně bezchybně zapadla do týmu.
Má šílené výkyvy, ale...
Muž, jenž dbá na disciplínu, dril a hodiny poctivé práce, si vybavuje první začátky s Noskovou. „Viděl jsem ji hrát ve čtrnácti v Přerově, když jsem tam pobíhal. Přišel jsem si zahrát se synem a ptám se Petra Huťky, co je to za slečnu. Hrála s kluky o čtyři pět let staršími a strašně jí to letělo. Říkám si: Ty bláho, dobrý! Pak přišel covid, já se vracel ze Slovenska a nějak jsme to dali dohromady. Té frajerce to neskutečně letí. To je dar. A její hlava je úžasná, klobouk dolů,“ vypráví Krupa, jenž má v nátuře, že vidí sklenici spíš z půlky prázdnou než plnou.
Ani s titulem wimbledonské šampionky si nedělá o Noskové iluze. „Pořád vidím, že má šílené výkyvy. Dokáže hrát skvěle, ale pak přijde i peklo. Jestli se teď stane lepší hráčkou, to je jen na ní. Je to o její práci, o nastavení hlavy. Jestli bude chtít víc, jestli přidá procento dvě v tenise a pět až deset procent v kondici a regeneraci. Úplně zažraná do tenisu jako stoprocentní profík ještě není. Uvidíme, třeba ji tohle změní a bude chtít víc. Ale že by se stala větší profesionálkou jen proto, že vyhrála Wimbledon, to si úplně nemyslím. Možná to přijde až věkem,“ ví dobře, že sebelepší kouč se může přetrhnout, ale vždy záleží na hráči samotném.
A jak má v povaze, radši vyzdvihuje druhé než sám sebe. Zmíní Davida Kotyzu, s nímž se dřív o Noskovou dělil, protože sám nechce být již celý rok z domu. Připomene Lukáše Dlouhého, který šampionce dělá travel kouče dnes. A nezapomene na kondičního trenéra Hynka Frömla. „Není tady, je trochu specifický, cestovat se mu nechce a asi nikdy nebude, nicméně jí hrozně pomohl. Linda sice nevypadá super rychlá, ale v technice pohybu, v krocích a v technice úderů odvedl kus práce. Prostě borec. Za mě jeden z nejlepších kondičáků. Teď mu mažu medem kolem pusy, ale Hýňa je fakt dobrej,“ smál se Krupa.
A při poznámce, že i on musí být sakra dobrý, jen klasicky sarkasticky prohodí. „Tak to já vím už delší dobu, ale nikdy jsem to o sobě netvrdil. Samozřejmě jsou lepší trenéři než já, kteří jen neměli takové štěstí. Já měl štěstí na klienty. A taky jsem zdravý a pracovitý…“