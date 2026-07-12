Otec Muchové: Bylo to jen o kousíček, další šance přijde. Vtípek? Myslím, že tam sedl
České finále Wimbledonu nemělo poraženou. Alespoň podle mnoha reakcí po strhující bitvě Lindy Noskové s Karolínou Muchovou. „Že vyhrály obě hráčky, s tím se možná dá souhlasit,“ pousmál se otec olomoucké tenistky Josef Mucha, který sledoval drama z hráčské lóže po boku manželky Hany. „Byl to krásný zápas.“
O tom, zda odcestovat do Londýna na finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa, nebylo třeba dlouho přemýšlet. Bývalý ligový fotbalista věřil, že na konci dne obejme dceru jako grandslamovou šampionku. „Tak moc jsem to Káji přál, protože vyhrát grandslam je její sen,“ vyznala se legenda Sigmy. Nakonec se slavilo, byť „jen“ s trofejí pro poraženou finalistku.
V sobotu se na zeleném pažitu téměř zopakoval výsledkový scénář z Roland Garros 2023, kdy Muchová ve finálové premiéře podlehla světové jedničce Ize Šwiatekové 2:6, 7:5, 4:6. Tentokrát byla rozhodující sada o jeden game kratší.
Fanouškovský tábor Muchové, mírné favoritky, litoval nevydařeného startu. „Když dojdete na takovém turnaji až na konec a zrovna finálový den je takový, že není nejlepší a úplně vám nesedne, je to malinké minus. Ale tenis to byl fantastický. Tleskal celý stadion, to je neskutečné,“ popisoval Mucha.
Sám se několikrát objevil v záběru kamer. Přes sluneční brýle sledoval, jak jeho dcera ve druhém setu odvrátila pět mečbolů a získala si obrovskou přízeň publika.
„Všichni viděli, že to bylo o kousíček, o pár výměnách. Podle mě rozhodl úvod třetího setu, který se trochu přiklonil na stranu Lindy. O vítězce a poražené rozhodoval jen kousíček,“ konstatoval.
Se stejnou bravurou, jako odvracela krizové momenty, si pak devětadvacetiletá tenistka počínala během slavnostního ceremoniálu. Její řeč dojala diváky na stadionu i u obrazovek. „Bylo to moc pěkné, zvládla to výborně. Řekla to, jak to cítila a do zápasu to skvěle zapadlo,“ ocenil Mucha.
Došlo na slzy, tíhu okamžiku ale olomoucká rodačka zahnala vtipem: „Těžko se mi hledají slova. Začnu s Lindou, mojí bývalou kámoškou…“
Nejen šampionka Nosková se začala smát…
„Ten vtípek byla spíš spontánní improvizace, ale myslím, že to tam sedlo. Jsou to kamarádky, a kdyby to dopadlo opačně, Linda by se zachovala stejně. Je to sport, tak se to musí brát, vyhrát mohla jenom jedna,“ řekl Mucha.
Členové sportovní, tenisovo-fotbalové rodiny z Hané věří, že získat nejcennější trofej se ještě podaří, vždyť Muchová momentálně hraje v životní formě.
„Věřím, že další šance ještě přijde. Musíte vyhrát sedm zápasů, Kája vyhrála šest a příště bude zase na začátku. Moc bych jí to přál a myslím, že nejsem sám,“ uzavřel Mucha.