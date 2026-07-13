Nosková je nejbohatší tenistkou v tomto roce. Kolik už vydělala? A jak je na tom Muchová?
Na tyhle peníze dosáhnou jen ti nejlepší. Pěšáci někdy v tenise těžce přežívají, ale šampioni se mají dobře. Linda Nosková je po úchvatném triumfu ve Wimbledonu aktuálně nejbohatší hráčkou sezony WTA. Jak vypadá žebříček tenistek, které si zatím vydělaly nejvíc? Jde o hrubé částky před zdaněním, které je zvlášť na grandslamech zásadní.
10. Iga Šwiateková (Pol.)
47 milionů korun
Nemá nejlepší sezonu, zatím nebyla ani jednou ve finále. První kola ale pořád vyhrává dostatečně, aby byla v žebříčku v top ten. Kromě toho, má vyděláno. S kariérním výdělkem kolem miliardy korun je třetí v historických tabulkách za Serenou Williamsovou a Arynou Sabalenkovou.
9. Jessica Pegulaová (USA)
73 milionů korun
Její tatínek vlastní Buffalo Bills z NFL a Buffalo Sabres z NHL, Pegulaová se ale na bohaté rodiče spoléhat nemusí. Letos vyhrála v Charlestonu a Dubaji, ve finále v Berlíně prohrála s Lindou Noskovou. Na grandslamech byla v semifinále v Austrálii, ve Wimbledonu sehrála dramatické čtvrtfinále s krajankou Gauffovou.
8. Marta Kosťuková (Ukr.)
74 milionů korun
Jaro má fantastické. Ve svých třech posledních turnajích si vydělala tři miliony dolarů. V dubnu vyhrála tisícovku v Miami a na grandslamech v Paříži a ve Wimbledonu vždy skončila v semifinále proti pozdější šampionce. Na Roland Garros ji porazila Andrejevová, v All England Clubu Nosková.
7. Elina Svitolinová (Ukr.)
75 milionů korun
Ukrajinská hráčka je známá svými charitativními programy, kterými pomáhá své zemi zbídačené Putinovými hordami. Ve Wimbledonu prohrála v prvním kole, ale konstantní výkony jí jinak pomáhají k solidním výkonům. Přibližně polovinu svých výdělků pobrala díky semifinále na Australian Open a čtvrtfinále v Paříži. Vyhrála v Římě a Aucklandu.
6. Coco Gauffová (USA)
87 milionů korun
Zatmění při mečbolu v semifinále proti Karolíně Muchové ji v přepočtu na peníze stálo hodně. Na trávě se jí však dosud moc nedařilo a ve Wimbledonu má za sebou nejlepší kampaň kariéry. Výdělek nemá špatný, na to že letos ještě nevyhrála turnaj. Jen v Římě a Miami byla ve finále. Čeká však ještě americké betony s US Open, které už před třemi lety ovládla.
5. Karolína Muchová
95 milionů korun
Sobotní dramatická porážka s kamarádkou Lindou Noskovou ji stála 1,8 milionu liber, v přepočtu 51,1 milionu korun. Stejnou částku si však vydělala díky samotné finálové účasti, ačkoli o značný díl přijde kvůli dani z luxusu. Své konto obohatila prémiemi za tituly z Bad Homburgu a Dauhá, ve Stuttgartu prohrála až ve finále. I přesto, že jí wimbledonská trofej unikla, už může slavit svůj finančně nejlepší rok. Zatím si nejvíc vydělala v roce 2023 – asi 60 milionů korun.
4. Jelena Rybakinová (Kaz.)
99 milionů korun
Vysoko je zejména díky triumfu na Australian Open, které je však s 2,6 miliony dolary (57 miliony korun) nejméně dotovaným vítězstvím na grandslamových turnajích. Svému kontu pomohla finálovou účastí v Indian Wells a semifinálovou v Miami, kdy na ní spáchala odvetu Sabalenková za finále v Austrálii. Ve Stuttgartu porazila ve finále Muchovou, ale oproti grandslamům si přišla jen na drobné.
3. Aryna Sabalenková (Neutr.)
107 milionů korun
Světová jednička má konstantní výkonnost, a proto se drží v žebříčku vysoko, ačkoli letos ještě nevyhrála grandslamový turnaj. V Austrálii prohrála ve finále s Rybakinovou, v Paříži vypadla ve čtvrtfinále a ve Wimbledonu v osmifinále. Má však na kontě tři vítězné turnaje, včetně skvělého březnového doublu na tisícovkách v Indian Wells a Miami, kde vždy vydělala víc než milion dolarů.
2. Mirra Andrejevová (Neutr.)
118,3 milionů korun
Byla to právě neutrální hráčka a šampionka Roland Garros Andrejevová, kdo dosud žebříčku prize money vládl. Většinu svého podílu vyhrála v Paříži, kde za titul získala 3,2 milionu dolarů, v přepočtu necelých sedmdesát milionů korun. Ve Wimbledonu ji Češky obraly hned dvakrát. Barbora Krejčíková ji zastavila ve druhém kole, ve finále se hrálo o to, která z českých kamarádek ji v žebříčku přeskočí.
1. Linda Nosková
131,2 milionů korun
Rozhodně nebyla holčičkou se zlatou lžičkou v ústech. Nosková vyrůstala ve skromných poměrech, ale teď se jí dřina vrací. Během dvou parádních týdnů ve Wimbledonu si vybojovala skoro dvě třetiny svého letošního výdělku. Z 3,8 milionů liber, což odpovídá asi 108 milionům korun, bude muset ale 45 procent vrátit na daních. Noskové se dařilo i během roku. Za titul v Berlíně dostala čtyři miliony korun, což bylo o 13,1 procenta víc, než dostala loňská vítězka Markéta Vondroušová. Osmifinále na Australian Open jí přineslo čtyři a půl milionu korun.
Žebříčky ATP a WTA
Muži: 1. (1.) Sinner (It.) 13.450, 2. (3.) Zverev (Něm.) 8480, 3. (2.) Alcaraz (Šp.) 9160, 4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (6.) De Minaur (Austr.) 4110, 6. (5.) Shelton (USA) 3770, 7. (8.) Djokovič (Srb.) 3760, 8. (9.) Medveděv (Rus.) 3670, 9. (10.) Cobolli (It.) 3460, 10. (7.) Fritz (USA) 3365, ...12. (14.) Lehečka 2510, 19. (18.) Menšík 2205, 53. (49.) Macháč 970, 64. (64.) Kopřiva (všichni ČR) 893.
Ženy: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 8550, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (4.) Pegulaová 6301, 4. (7.) Gauffová (obě USA) 5649, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (9.) Muchová 5168, 7. (12.) Nosková (obě ČR) 5119, 8. (3.) Šwiateková (Pol.) 4539, 9. (6.) Anisimovová 4353, 10. (8.) Svitolinová (Ukr.) 4351, ...21. (23.) Bouzková 2019, 32. (38.) Krejčíková 1430, 34. (36.) Siniaková 1338, 42. (45.) Bejlek 1217, 43. (48.) Bartůňková 1210, 49. (54.) Valentová 1074, 64. (73.) Plíšková (všechny ČR) 1006.
Prize money tenistek v roce 2026 (přesný přepočet)
1. LINDA NOSKOVÁ – 131 238 077,42 Kč (6 188 432 USD)
- 2. Mirra Andrejevová (Rus.) – 118 337 562,44 Kč (5 580 118 USD)
3. Aryna Sabalenková (Běl.) – 107 812 697,98 Kč (5 083 826 USD)
4. Jelena Rybakinová (Kaz.) – 98 828 967,44 Kč (4 660 205 USD)
5. KAROLÍNA MUCHOVÁ – 94 567 887,34 Kč (4 459 277 USD)
6. Coco Gauffová (USA) – 87 169 900,22 Kč (4 110 431 USD)
7. Elina Svitolinová (Ukr.) – 75 239 997,20 Kč (3 547 885 USD)
8. Marta Kosťuková (Ukr.) – 74 366 735,35 Kč (3 506 707 USD)
9. Jessica Pegulaová (USA) – 73 502 380,44 Kč (3 465 949 USD)
10. Iga Šwiateková (Pol.) – 47 632 173,21 Kč (2 246 059 USD)
(Přepočteno kurzem 21,2070 CZK 1 USD = 21,2070 CZK)