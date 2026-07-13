Nosková je nejbohatší tenistkou v tomto roce, kolik už vydělala? Poskočila i v žebříčku
České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá. České finále Wimbledonu zároveň tenistkám zajistil výrazný přísun prize money - Linda Nosková je pro letošní rok nejlépe vydělávající tenistkou, kdy už získala přes 130 milionů korun.
Jednadvacetiletá Nosková se po životním triumfu posunula v žebříčku o pět příček. Jejím dosud nejlepším postavením bylo desáté místo z letošního června. O osm let starší Muchová byla před Wimbledonem devátá, nejvýše v kariéře dosud vystoupala v září 2023 na osmou pozici.
Žebříčkové maximum z letošního května si vyrovnal nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského grandslamu Jiří Lehečka, jenž se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.
V čele ženského žebříčku zůstala navzdory vyřazení ve 4. kole Běloruska Aryna Sabalenková. Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Jannik Sinner, jeho finálový soupeř a Lehečkův přemožitel Alexander Zverev z Německa je nově druhý.
Prize money
Wimbledon letos rozdal nejvyšší prize money ve své historii. Po českém finále dostala Linda Nosková šek na 102,3 milionu korun, zatímco poražená finalistka získala zhruba 51,1 milionu korun.
Češky tak poskočily i na celkovém letošním žebříčku prize money - Nosková je díky londýnské výhře první mezi všemi tenistkami! K tomu jí pomohla i například výhra na turanji v Berlíně, kde nastartovala formu na jízdu Wimbledonem. Výrazná finanční injekce z travnatých kurtů pomohla Karolíně Muchové se vyšvihnout na páté místo.
Za Noskovu je v žebříčku letošních zisků třeba vítězka Roland Garros Mirra Andrejevová z Ruska nebo světová jednička Aryna Sabalenková. Další místa v žebříčku patří například těm tenistkám, které české finalistky v All England Clubu vyřadili - Američance Coco Gauffové nebo Marte Kosťukové z Ukrajiny.
Tenisové žebříčky ATP a WTA k 13. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.450, 2. (3.) Zverev (Něm.) 8480, 3. (2.) Alcaraz (Šp.) 9160, 4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (6.) De Minaur (Austr.) 4110, 6. (5.) Shelton (USA) 3770, 7. (8.) Djokovič (Srb.) 3760, 8. (9.) Medveděv (Rus.) 3670, 9. (10.) Cobolli (It.) 3460, 10. (7.) Fritz (USA) 3365, ...12. (14.) Lehečka 2510, 19. (18.) Menšík 2205, 53. (49.) Macháč 970, 64. (64.) Kopřiva (všichni ČR) 893.
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 8550, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (4.) Pegulaová 6301, 4. (7.) Gauffová (obě USA) 5649, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (9.) Muchová 5168, 7. (12.) Nosková (obě ČR) 5119, 8. (3.) Šwiateková (Pol.) 4539, 9. (6.) Anisimovová 4353, 10. (8.) Svitolinová (Ukr.) 4351, ...21. (23.) Bouzková 2019, 32. (38.) Krejčíková 1430, 34. (36.) Siniaková 1338, 42. (45.) Bejlek 1217, 43. (48.) Bartůňková 1210, 49. (54.) Valentová 1074, 64. (73.) Plíšková (všechny ČR) 1006.
Prize money tenistek v roce 2026 (přesný přepočet)
1. LINDA NOSKOVÁ – 131 238 077,42 Kč (6 188 432 USD)
- 2. Mirra Andrejevová (Rus.) – 118 337 562,44 Kč (5 580 118 USD)
3. Aryna Sabalenková (Běl.) – 107 812 697,98 Kč (5 083 826 USD)
4. Jelena Rybakinová (Kaz.) – 98 828 967,44 Kč (4 660 205 USD)
5. KAROLÍNA MUCHOVÁ – 94 567 887,34 Kč (4 459 277 USD)
6. Coco Gauffová (USA) – 87 169 900,22 Kč (4 110 431 USD)
7. Elina Svitolinová (Ukr.) – 75 239 997,20 Kč (3 547 885 USD)
8. Marta Kosťuková (Ukr.) – 74 366 735,35 Kč (3 506 707 USD)
9. Jessica Pegulaová (USA) – 73 502 380,44 Kč (3 465 949 USD)
10. Iga Šwiateková (Pol.) – 47 632 173,21 Kč (2 246 059 USD)
(Přepočteno kurzem 21,2070 CZK 1 USD = 21,2070 CZK)