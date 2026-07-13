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Největší moment českého tenisu! Tajemství šampionek a dojemný příběh Lindy Noskové

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Největší moment českého tenisu! Tajemství šampionek a dojemný příběh Lindy Noskové • Zdroj: iSport.cz
Co si Linda špitala s princeznou Kate?
Linda s Jannikem předvedli parádní taneček.
České finále ovládla Linda Nosková
Elegantní královna Wimbledonu 2026
Linda je wimbledonskou šampionkou!
Linda byla v černé róbě okouzlující.
Dojatá Linda Nosková při rozhovoru
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Wimbledon
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Český tenis prožil historický Wimbledon. Linda Nosková v ryze českém finále porazila Karolínu Muchovou, vybojovala svůj první grandslamový titul a stala se šestou českou vítězkou travnatého grandslamu. V novém dílu Centrkurtu Jan Jaroch, Dušan Lojda a Pavel Baláž rozebírají cestu obou finalistek, klíčové momenty finále, dominanci Jannika Sinnera i konec spolupráce Jiřího Lehečky s trenérem Michalem Navrátilem.

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