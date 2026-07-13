Největší moment českého tenisu! Tajemství šampionek a dojemný příběh Lindy Noskové
Největší moment českého tenisu! Tajemství šampionek a dojemný příběh Lindy Noskové • Zdroj: iSport.cz
Český tenis prožil historický Wimbledon. Linda Nosková v ryze českém finále porazila Karolínu Muchovou, vybojovala svůj první grandslamový titul a stala se šestou českou vítězkou travnatého grandslamu. V novém dílu Centrkurtu Jan Jaroch, Dušan Lojda a Pavel Baláž rozebírají cestu obou finalistek, klíčové momenty finále, dominanci Jannika Sinnera i konec spolupráce Jiřího Lehečky s trenérem Michalem Navrátilem.