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ŽIVĚ: Vítězka Wimbledonu už je v Praze! Linda Nosková mluví na tiskové konferenci

Linda Nosková si na tiskovou konferenci po návratu z Londýna přinesla i trofej pro šampionku Wimbledonu
Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu
Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu
Dojatá Linda Nosková při rozhovoru
Emoce Lindy Noskové po poslední výměně finálového zápasu
Objetí Lindy Noskové a Karolíny Muchové po konci zápasu
Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu
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iSport.cz
Wimbledon
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Už je doma! Linda Nosková, která v sobotu ovládla české finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, v pondělí odpoledne přiletěla z Londýna zpátky do Prahy. Z letiště vyrazila přímo na Štvanici, kde je od 17:45 naplánovaná tisková konference, kterou můžete sledovat ŽIVĚ na webu iSport.

Nosková v sobotu vyhrála svůj první grandslam v kariéře. V ryze českém finále zdolala Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3. Díky triumfu se v žebříčku WTA posunula na sedmé místo a získala 3,6 milionu liber, tedy 102,5 milionu korun.

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