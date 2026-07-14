Nosková vysvětlila gesto s ušima během finále Wimbledonu: Nechtěla jsem to slyšet!
Byl to detail, ovšem klíčový. Tenistka Linda Nosková ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové začala v konci druhého setu ztrácet jistotu a dvakrát se vracela na lavičku s ukazováčky přilepenými na své uši. Poté, co s Mísou Venus Rosewaterové přistála v Praze, vysvětlila, o co šlo.
Nikdo nechtěl jít domů. Publikum v All England Clubu v parný sobotní podvečer sice oceňovalo dominantní výkon Lindy Noskové, ale dívat se na wimbledonské finále jenom hodinku? Když koncem druhé sady začala dosavadní královna hry ztrácet a Karolína Muchová chňapala po poslední šanci, lidé na tribunách reagovali jasnou podporou hráčky, která se drápala ze dna.
„Publikum asi chtělo co nejvíc drama, ještě nějaké extra hodiny strávené na kurtě. Bylo nadšené, když se zápas ještě protáhl,“ vzpomínala Nosková. „Já jsem tak moc nadšená nebyla, samozřejmě…“
Tohle je kouzlo ženské řeže na dva vítězné sety. V jednu chvíli to vypadá na jasnou věc. A hned poté…
Nosková povolila v úvodu zápasu soupeřce jen čtyři hry z patnácti a za stavu 5:2 v druhé sadě měla své první dva mečboly. Muchová je ale odvrátila a přežila i další tři, než snížila na 4:5.
Lidé na tribunách se bavili dramatickým zvratem a kurt řičel jejich nadšením. Tehdy poprvé si Nosková přitiskla prsty k uchu, konkrétně ke střední části chrupavky zvané Concha, čímž zmenšila proud zvukových vln do svého zvukovodu na minimum. A když Muchová dotáhla obrat na 6:5, udělala to samé gesto.
Byl to vzdor? Snaha odpoutat se od vnějšího světa? Touha získat zpátky klid a soustředění?
„Bylo to hlavně po dvou gemech, kdy jsem měla druhý set doservírovat. Nepovedlo se mi to,“ vysvětlila Nosková. „Publikum bylo fakt hlasité. Bylo to asi kvůli tomu, nechtěla jsem to úplně slyšet.“
Nosková prohrála pět her v řadě, ztratila druhý set. V tom druhém ale přežila kritický první gem, našla se a zápas vyhrála. A i když Muchová na kurtě žertovala, že už nejsou kamarádky, skutečnost bude snad i přes niternou zkušenost vzájemného boje o všechno jiná.
„Zatím je to čerstvé. Jsme profesionálky, pro nás se nic nemění. Na dalším turnaji, co se uvidíme, je možné, že můžeme spolu hrát debla, trénink, cokoli. Asi to bude pořád stejné,“ doufá Nosková.