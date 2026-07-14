Trenér Noskové konečně před novináři. Otázka i od Lindy, detaily o oslavách a spaní v obýváku
V týmu sevřeném hromadou vítězných rituálů to jinak dopadnout nemohlo. Tenisový trenér Tomáš Krupa se mediálních aktivit straní. Pro případ vítězství Lindy Noskové ve Wimbledonu ale slíbil, že na vítěznou tiskovku přijde. A stálo to za to. I když temně naznačil: „Slíbil jsem, že se zúčastním, neříkám rád…“
Přísný výraz na chlapsky zarostlé tváři se ještě trochu zachmuřil, když moderátor vyzval Lindu Noskovou, ať se svého kouče zeptá na to, co jí napadne.
„Opatrně!“ varoval Krupa mrazivě.
Nosková se usmála a přemýšlela.
„Na co zeptat trenéra? Asi jak jste spokojený, se mnou, jak jsem ten turnaj zvládla…“ nadnesla.
„Já myslím, že sedm vítězství je krásných, nádherná tečka na konci. Trošku Hitchkock, to k tobě patří,“ vypálil. A pak zjihnul: „Obdivuji tvoji vůli a nasazení, co jsi předvedla po druhém setu. Člověk samozřejmě pořád věří, ale začne pochybovat. Vyvedla jsi nás všechny z omylu a dotáhla to do konce.“
Krupova tvář je dost málo veřejně známá na to, že přivedl do wimbledonského finále dva zástupce velké české školy. Tím prvním byl v roce 2010 Tomáš Berdych, když v možná dodnes trochu nedoceněném turnaji odrovnal z cesty Rogera Federera i Novaka Djokoviče, aby se mu až v boji o samotný titul osud vysmál třetím jménem velké trojky – Rafaelem Nadalem.
Tentokrát přijel Krupa s Noskovou do Londýna krátce poté, co při generálce v Bad Homburgu prohrála v prvním kole s rumunskou kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Rusevou, aby celý tým vpadnul do únavného londýnského vedra.
„Přiletěli jsme z Bad Homburgu do domečku, co si Linda pronajala, na pokoji jsem měl třicet jedna stupňů. Je to dost podobné jako tady, jak je tu vydýchaný kyslík,“ vzpomínal Krupa, když v den vítězného návratu do Prahy seděl v místnosti ještě ne zcela dokončené Síně slávy českého tenisu na Štvanici. „Já spal celou dobu v obýváku na zemi. Dalo se jen otevřít francouzskými okny na terasu. Nevím, jestli to bude aplikovat taky na turnajích…“
Na závěr turnaje nicméně Krupu čekaly příjemnější zážitky. V hráčském boxu se po zápase objal s Noskovou, která ve finále Wimbledonu porazila krajanku a kamarádku Karolínu Muchovou. A společně pak v obleku čekali ve slavném baru ve stylu Jamese Bonda, kde nad barem trůní klasický Aston Martin DB5. Právě tady prý Ian Fleming kdysi začal promýšlet postavu Jamese Bonda. Měli čas, protože k vítěznému bálu scházel vítěz mužské dvouhry Jannik Sinner.
„Jelikož kluci hráli relativně dlouho, čekalo se na Jannika. Každý vítěz potom, co dohraje, má povinnosti. Fakt jsme čekali dlouho, přijel dvě hodiny po zápase,“ líčil Krupa. „Užil jsem si ani ne ten bál, ale nádherný hotel. Dali nám možnost sedět v soukromém baru, salonek se jmenoval 007. V baru byl Aston Martin, to auto, pod tím byly lahve, tak to jsem se cítil dobře…“
Po Wimbledonu oba plánují krátký odpočinek, než se vrhnou do další fáze sezony.
„Bylo by dobré se na dva dny zavřít do lesa, to bych potřeboval,“ líčil Krupa. „A Linda? Záleží, kolik bude mít povinností, aby se podělila se svým sportovním výsledkem. Má nakázané, že bude sportovat každý den. Tělo se musí nějakým stylem udržovat. Nebude to tenis, ale nějaký pohyb tam bude. Má to ráda, bude dobré si vyčistit hlavu i pohybem. Večer si půjde třeba zaběhat.“
Nosková, podobně jako Muchová, bude chybět na turnaji WTA Prague Open, který na Štvanici startuje příští týden. Tahákem pro fanoušky budou Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Nikola Bartůňková či Sára Bejlek.
„Neplánovali jsme, že bude hrát. Protože jsme tušili, že budeme dlouho v Londýně,“ usmál se Krupa.
Když tiskovka končila, Nosková jeho výkon hodnotila: „Super, nestěžuju si!“
A sám Krupa na téma své další budoucnosti před médii?
„Když Linda nebo někdo z mých klientů vyhraje takový turnaj, tak samozřejmě rád…“ odvětil.