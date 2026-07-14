Máma by po výhře asi nepřestala brečet. Pivo už jsem stihla, smála se Nosková
Splněný dětský sen, slzy i gratulace od princezny Kate. Čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková je stále v jednom kole. V rozhovoru pro televizi CNN Prima News popsala, jak prožívá největší úspěch kariéry, zavzpomínala na podporu rodičů a prozradila, proč tenisovou legendu pobavila odpovědí o českém pivu. „Když se mě John McEnroe zeptal, co je tajemstvím českých úspěchů, řekla jsem pivo. Věděla jsem, že je to vtipálek a pochopí to. Už jsem si stihla dát jedno včera u kamarádky,“ řekla jednadvacetiletá tenistka o setkání s jedním z velikánů.
„Snažím se to všechno zpracovat, člověk o tom sní od malička. Pořád jsem unavená a ještě jedu na adrenalinu z vítězství. Poslední míček jsem si přehrála asi milionkrát. Uvědomit si to mi hodně pomáhají i sociální sítě,“ popsala své pocity wimbledonská šampionka necelé tři dny po svém vítězství.
Finálového zápasu se zúčastnila řada známých tváří. Z královské lóže utkání sledovali třeba princezna Kate, Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Eileen Guová nebo Billie Jean Kingová.
„Snažila jsem se nedívat do královské lóže, kde byly celebrity. Chtěla jsem vidět jen pár lidí ze svého týmu. To, že trofeje předává princezna Kate, bylo krásné. Ona je opravdová princezna. Když vám gratuluje a říká, že si toho máte vážit, je to výjimečný okamžik. Viděla jsem ji na kurtu i mimo kurt, kde mi ještě řekla pár slov.“
Zápas byl o to víc speciální, protože se poprvé v historii utkaly dvě Češky ve finále grandslamu. „Rivalky jsme všechny, s Kájou jsme kamarádky. Na olympiádě a trénincích jsme se sblížily. Musím jí popřát k dnešnímu svátku, ale po finále jsme nebyly v kontaktu. Jsme profesionálky, tenhle zápas pro nás nic nezmění.“
„Na začátku tenisové kariéry jsem viděla rodiče, jak si pinkají, a chtěla je napodobit. To byl klíč. Nikdy nehráli sport profesionálně, ale vždy mě podporovali a bez nich bych tu nikdy nestála,“ prohlásila. Její maminka už velký úspěch svojí dcery vidět nemohla, před dvěma lety zemřela po vážné nemoci.
„Mamka by toho po výhře asi moc neřekla, protože by nepřestala brečet. S tátou jsme toho moc taky nenamluvili. Po objetí přímo na kurtu jsem ho poté viděla až po několika hodinách, kdy jsem měla čas vydechnout. Všichni měli slzy, moc slov nebylo potřeba. Je to něco, pro co jsme my jako rodina tvrdě pracovali. Byl to náš sen,“ řekla jednadvacetiletá tenistka.
„Když se mě John McEnroe zeptal, co je tajemstvím českých úspěchů, řekla jsem pivo. Věděla jsem, že je to vtipálek a pochopí to. Už jsem si stihla dát jedno včera u kamarádky,“ sdělila humornou historku s tenisovou legendou čerstvá grandslamová vítězka.