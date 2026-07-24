Prezident vítal wimbledonské hrdinky. Nosková a Muchová řekly, jak to spolu mají po finále
Malé překvapení si prezident Petr Pavel přichystal, když v pátek ráno na Pražském hradě vítal úspěšné tenistky z All England Clubu. Do sálu vešel s wimbledonskou kšiltovkou, což byl důsledek malého komplotu s Lukášem Dlouhým, jedním z koučů šampionky Lindy Noskové. Ta se na Hradě poprvé od londýnského finále potkala s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou.
Lehce nervozní čekání následoval odzbrojující výbuch smíchu, když do sálu vešel prezident. Na sobě měl šedý oblek s kravatou a na hlavě čepici v zelených a fialových barvách Wimbledonu.
„Slíbil jsem to Lukáši Dlouhému,“ vysvětlil Pavel s úsměvem.
Jeden z členů realizačního týmu čerstvé grandslamové vítězky drobný žert inicioval a kšiltovku nechal dopředu podepsat.
„Kouč Dlouhán chtěl, ať mu podepíšu kšiltovku. Proč ti budu podepisovat kšiltovku? Dala jsem tam iniciály PP a říkala jsem si: Dobře, to je pro kamaráda. Když dneska pan prezident přišel s kšiltovkou, tak mi to došlo,“ vyprávěla Nosková.
Prezident pozval rozsáhlý tenisový tým, který letos ovládl Wimbledon na mnoha frontách. Kromě Noskové dorazila i poražená finalistka ženské dvouhry Karolína Muchová. Lucie Šafářová přišla jako šampionka čtyřhry legend, v níž se Barbora Strýcová dostala do finále. Omluvily se jen juniorské vítězky čtyřhry Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková.
Nosková s sebou vzala i tatínka Drahoše nebo kamarádku Agátu Černou. Šafářová si na Hrad vyšla s manželem Tomášem Plekancem.
Wimbledonská vítězka zažívá setkání s nejvyššími kruhy. Hned po finále si na kurtu ve Wimbledonu povídala s princeznou Kate.
„Princezna byla tak strašně čerstvá po výhře a všech emocích, že jsem si ani neuvědomila, jakou má ten moment sílu. Že jsem si s ní jednou či dvakrát mohla povídat, byla taky velká prestiž. S panem prezidentem si povídáme, je krásné, že nás pozval a bylo jasné, že přijdeme. Je to pro nás všechny něco velkého,“ uvedla Nosková.
Pavel na úvod všem tenistkám, členům jejich realizačních týmů a blízkým pogratuloval a pozval je na malé pohoštění do soukromých prostor. Pak ještě vyšel kvůli snímku s oběma finalistkami. Když jedna z fotografek požádala, aby někdo zavřel dveře za nimi, prezident se otočil a chystal se je zabouchnout, ale bryskně přiběhla pomoc od hradního protokolu.
Nosková „vypnula“ na svatbě nejlepší kamarádky
Obě finalistky budou nedávným finálovým utkáním už na věky spojené. Odešly z něj s rozdílnými emocemi. Stále zůstávají kamarádkami, ale první setkání od osudového zápasu pro ně bylo citlivé.
„Přežily jsme to,“ podotkla Muchová. „Viděly jsme se poprvé, mezitím jsme si psaly. Jak se nás všichni ptají, jestli se nic nemění, tak se nic nemění. Kája je super holka. Měla lehkou operaci, hlavně ať je co nejdříve zpátky,“ uvedla Nosková.
Muchová před několika dny oznámila na sociálních sítích, že prodělala úspěšný drobný zákrok. „Všechno dopadlo fajn. Čekají mě tři, čtyři týdny bez sportu. Jsem ráda, že to dopadlo dobře. US Open bych měla stihnout,“ vysvětlila.
Obě dvě se do vnitřních prostor Pražského hradu dostaly poprvé a pochvalovaly si příjemnou atmosféru setkání.
„Je to super zkušenost. Povídaly jsme si s panem prezidentem, je strašně fajn a milý,“ uvedla Muchová, která svůj talíř pro poraženou finalistku, stříbrnou pamětní plaketu, vytáhla od turnaje poprvé.
„Nebyla jsme si jistá, že tam vůbec je, jsem ráda, že tam byl,“ usmívala se.
Nosková už naopak absolvovala spoustu akcí, kde svůj vítězný talíř ukazovala.
„Mně přijde, že jsem ho ještě nezandala. Kamkoli jdu, tam jde talíř se mnou,“ usmála se Nosková. „Měla jsem pár dní volna, nechala jsem ho doma. Bylo krásné, že si dal ode mě pokoj. Je asi samozřejmost, že tyhle starosti k tomu patří.“
Z oslav si Nosková minulý víkend odskočila na Slovensko, kde byla družičkou při svatbě své kamarádky Terezy Mihalíkové.
„Byla krásná. Strašně jsem si to užila, bylo to z toho velkého chaosu do normální, malinké slovenské svatby mé nejlepší kamarádky,“ vzpomínala Nosková.
Poslední oslavná připomínka životního vítězství ji v pátek čekala na Štvanici, kam se chystala ukázat svou trofej fanouškům na turnaji WTA Prague Open. „Bude to poslední akce, teda doufám….“ smála se. „Těším se na lidi, že je zase uvidím, že jim poděkuju osobně za podporu.“