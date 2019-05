Muchová si zahraje o první titul, Strýcová dostala kanára a v Praze končí | iSport.cz

Dvaadvacetiletá Muchová porazila na antuce ve Stromovce Bernardu Peraovou z USA 6:2, 7:5 a poprvé si na okruhu WTA zahraje o titul. Soupeřkou olomoucké rodačky, hrající turnaj díky divoké kartě, bude švýcarská kvalifikantka Jil Teichmannová, která si se Strýcovou poradila hladce 6:3 a 6:0.

V případě zisku titulu Muchová v Praze naváže na tři předchozí domácí šampionky. Loni kralovala Petra Kvitová, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a v roce 2015 Karolína Plíšková. Jen předloni se na Spartě neradovala z vavřínu Češka, tehdy Němka Mona Barthelová porazila ve finále Kristýnu Plíškovou.

Nedávná úspěšná fedcupová debutantka Muchová zvládla v chladu výborně první set. I za pomoci zkracování hry za síť rychle vedla 3:0 a 5:1. Sice pak ztratila servis, ale potom potřetí vzala Američance podání a za půl hodiny měla set.

Ve druhé sadě Muchová prohrávala 1:3. Dokázala ale ve vyrovnaných gamech otočit na 4:3 a ve dvanácté hře při podání Američanky duel ukončila čistou hrou.

"Jsem strašně ráda, finále je super," řekla Muchová na kurtu poté, co si vyslechla skandování "Kája! Kája!". "Každý den je pecka, jak nás diváci povzbuzují," dodala.

Muchová získala na nižším okruhu ITF dva tituly ve dvouhře. Mezi elitou o sobě dala vědět loni postupem do třetího kola US Open. Účastí v pražském finále si zajistila premiérový posun do první světové stovky žebříčku.

Strýcová toužila po prvním finále dvouhry na WTA po dvou letech, ale s hrou levoruké 146. hráčky světa Teichmannové se nedokázala vypořádat. Měla problém s liftovanými údery soupeřky. "Vydrž dva tři údery. Je jasný, že bude každá výměna bolet," řekl Strýcové kouč David Kotyza, ale jeho svěřenkyně neuspěla.

Strýcová nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů, které si vypracovala, a sama přišla o podání čtyřikrát. Od stavu 3:5 prohrála sedm her v řadě.

Sobotní program závěrečného dne turnaje začne v 10:30 rozlučkou s Lucií Šafářovou, finálový zápas by měl odstartovat v 11:00.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Muchová (ČR) - Peraová (USA) 6:2, 7:5.

Teichmannová (Švýc.) - Strýcová (9-ČR) 6:3, 6:0.