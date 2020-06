Velká zpověď manželky tenisty Rosola: Z posměšků si nic neděláme | iSport.cz

V únoru oslavil tenista Lukáš Rosol s manželkou Petrou druhé výročí svatby. Ta se uskutečnila v utajení na Maledivách bez přítomnosti veřejnosti i rodiny. Zatímco pro šestadvacetiletou Petru šlo o první sňatek, český tenista (35) si svatbu zopakoval už potřetí.

„Narážky na tohle téma slýcháme docela často. Já si ale myslím, že je naprosto běžné, když se člověk v životě splete. Je úplně jedno, jestli je manželka první nebo třetí. Je to pořád jen číslo, které se dnes akorát příliš nenosí. Rozhodně si z toho těžkou hlavu neděláme,“ říká Petra Rosolová.

Ačkoliv se pár bral už po půlročním vztahu, seznámil se daleko dříve. „S Lukášem se známe asi devět let. Když jsem byla mladší, hrávala jsem na tenisové Spartě. Manžel v té době přišel z Moravy do Prahy a trénoval tam taky. Mně bylo sedmnáct, on byl o osm let starší. To byla tenkrát docela překážka.“

Shodou náhod se pár po letech potkal opět na Spartě v Bubenči. Petřina úloha tu byla ale jiná než před roky. Zatímco dříve tu jako jedna z velkých českých nadějí pilovala techniku, tentokrát tu byla v roli trenérky.

„Tenis jsem hrála od svých šesti let. Už od starších žákyň jsem se pohybovala mezi top pěti hráčkami v Česku a troufám si říct, že jsem měla docela slibně našlápnuto. Mé zdraví takový zápřah nevydrželo a praskla mi rotátorová manžeta v rameni. Musela jsem na dvě operace, ale rameno se už nikdy nevrátilo do stavu, ve kterém bych mohla podstupovat dřívější dril,“ vysvětluje Petra Rosolová důvody předčasného konce kariéry.

Mladé tenistce se tehdy zhroutil svět. Ze dne na den musela přestat s tím, na co byla celý život zvyklá. Její plány odejít na univerzitu do Ameriky, kde by se mohla rozvíjet po sportovní stránce, se nadobro rozplynuly.

„Psychicky jsem se z toho dostávala celý rok. Odmala jsem byla zaměřená jednostranně a věnovala se výhradně sportu. Všechno ostatní šlo kvůli tenisu na druhou kolej. Škola, kamarádi, zábava… Nic z toho jsem v podstatě neznala. Celý život se mi tak obrátil naruby,“ vzpomíná.

Když Petra zjistila, že se k tenisu už nikdy naplno nevrátí, zanevřela na sport úplně. Po třech letech se ale přece jen nechala přemluvit, aby své zkušenosti zkusila zúročit coby trenérka. Ačkoliv byla přesvědčená, že na raketu už nikdy nesáhne, trénování malých talentů ji začalo bavit a zaplnilo prázdné místo po tenise.

Díky dostatku volného času se mohla navíc začít realizovat i v jiných oblastech. Nevydařné studium v Americe, jako by ji nakoplo začít na sobě pracovat o to víc. Dokončila dvě vysoké školy v oboru finance a marketing a je držitelkou druhé nejvyšší trenérské licence.

Dnes už Petře na tréninování dětí příliš času nezbývá. Plně ji zaměstnává práce spojená s kariérou jejího manžela. Jako bývalá tenistka se dokázala rychle přizpůsobit hektickému způsobu života a stala se součástí jeho týmu.

„Pomáhám Lukášovi při tréninku. Chodívám s ním na kurt, pomáhám s kondičními tréninky a když je potřeba, zvládnu i masáž. Občas si dělám legraci, že jsem taková superžena, která dokáže zaskočit za kohokoliv,“ směje se Petra.

Jako manželova opora nechybí snad na žádném turnaji, ať už se hraje kdekoliv na světě. Díky tomu spolu pár tráví spoustu času, z kterého si však jen málokdy ukradnou alespoň malou část jen sami pro sebe.

„Tenis je hodně specifický v tom, že nejste skoro vůbec doma. Třeba fotbalisté cestují po republice, ale večer jsou už zase zpátky. Tenisté jsou každý týden klidně na jiném kontinentu. Nemáte tak pevné zázemí, což je obzvláště pro nás ženy opravdu náročné.“

A jak pár zvládá pětiměsíční tenisovou pauzu kvůli pandemii koronaviru? Podle Petry si nucené volno užili na jedničku. „Je to snad poprvé, co jsme doma déle než dva týdny v kuse. Není samozřejmě příjemné, když člověk neví, co bude, ale udělat si chvíli volno bylo opravdu příjemné. Vyzkoušeli jsme si konečně i normální život, který nám trošku chybí. Chodili jsme na procházky, pořídili jsme si pejska, vařili jsme."