Strýcová před Ostravou: Kvůli viru ještě nekončím. Bublina, to je něco

V březnu jí bude pětatřicet a malé kulatiny oslaví jako stále aktivní tenistka. Barbora Strýcová nehodlá končit v době koronavirové, kdy hrajete bez diváků a za přísných omezení. Přesto je vděčná, že může vůbec pracovat. A J&T Banka Ostrava Open je po hříchu předposlední šancí, kdy mohou tenistky tenhle rok přiložit ruku k dílu.

Co pro vás znamená, že máte za humny turnaj WTA v Ostravě kategorie Premier, asi největší akci, která kdy v Česku byla?

„Už jsme v téhle době měly hrát v Číně, teď se Čína, v uvozovkách řečeno, přesunula k nám. Je fajn, že máme další turnaj doma, čtyři hodiny autem z domova. Jsem vůbec ráda za to, že máme nějaké turnaje. Protože když se podívám na kalendář ATP, tak chlapi mají tenhle týden tři turnaje a pak každý další dva. A my máme akorát Ostravu a pak Linec. Zrušili nám i Turnaj mistryň, je to celé nešťastné. Takže my jsme rády, že vůbec něco můžeme hrát. A navíc ještě v Čechách. Takže super!“

Vyptávaly se při Roland Garros tenistky na Ostravu?

„Ptaly se, jak tam nejlíp letět. A taky věděly, že se situace u nás zhoršila, takže je zajímalo, jestli je to u nás bezpečné. Nedivím se jim, taky bych se bála letět někam, kde je tolik nakažených.“

S Ostravou máte bohaté zkušenosti díky fedcupovým týdnům. Co se vám vybaví, když se řekne tenis v Ostravě?

„Samozřejmě hlavně Fed Cupy, odehrály jsme jich tam dost. Vzpomínky na ně mám veskrze pozitivní, vždycky tam spíme v Clarionu, hotelu, kde budeme i teď. Myslím, že všem se nám tam vždycky dařilo, město je fajnové. Akorát škoda, že nemůžeme nikam jinam z bubliny.“

Každý na dlouhou pauzu reaguje jinak. Jak se vám podařilo dostat zpátky do zápasového tempa?

„Mně hrozně pomohly ty turnaje a týmové soutěže, co jsme měly doma. Udržovala jsem se pořád v kondici, od března jsem nepřestala trénovat. Alespoň kondici, když se nedalo hrát. Přípravné zápasy mi pomohly, takže návrat nebyl až takový šok.“

Dorazí do Ostravy i vaše deblová parťačka Sie Šu-wej?

„Právě že ne. Domlouvaly jsme se, že by přijela. Nakonec se ve dvouhře dostala i do kvalifikace, ale po Paříži už byla taková, že chce být doma a nechtělo se jí někam cestovat. Tak se rozhodla, že nepřijede. Ale debla hrát budu, dohodly jsme se s Mattekovou.“

Jak vás přebolel překvapivý krach ve 3. kole na Roland Garros? V sezoně jste se Sie Šu-wej vyhrály čtyři turnaje a prohrály jen dvakrát, bohužel pokaždé na grandslamech.

„Sezona byla neuvěřitelná, prohrály jsme dva zápasy. Jednou to asi přijít muselo, že budeme mít blbý den. A bohužel se nám to v Paříži sešlo. Podmínky tam byly pro nás blbé. Vůbec to neletělo, antuka byla zpomalená. Absolutně nám zápas nesedl, na druhou stranu naše soupeřky pak došly až do finále. Nedá se nic dělat.“

Patříte mezi Nadalovce. Co jste říkala na Rafův třináctý titul?

„Neskutečný. Koukala jsem se na finále. Rafa hrál strop, Djokovič neměl co nabídnout. Fakt něco neskutečného. Rafa hrál chytře, takticky, prostě výborně. Měla jsem velkou radost, že zase zvítězil.“

Nadal přemítá, zda má ještě letos nastoupit k zápasům. Jak vypadá váš program po Ostravě?

„Po tom turnaji sezonu taky ukončím.“

Takže klasická otázka – bude další sezona?

(smích) „Začnu ji a pak se uvidí. Tenhle rok byl všelijaký, a jestli to bude takhle pokračovat, bude to zvláštní. Ale do Austrálie pojedu.“

Po příjezdu do Austrálie je pro cizince povinná dvoutýdenní karanténa. To je potíž, co?

„Velká. Kdo chce v Austrálii odehrát všechny tři turnaje, musí letět už patnáctého prosince a Vánoce stráví někde zavřený na hotelu. To je strašný. Vezměte si, že třeba holky, které začínají, na to vůbec nemusí mít. Pojedete i s trenérem, hrozně se vám to prodraží. Pak se vám turnaje nevydaří a čau, jste dost v minusu.“

Takže sezonu rozehrajete a vydržíte alespoň do olympiády?

„Nevím. Začnu hrát jako vždycky, Austrálie, Dauhá, Dubaj. Samozřejmě olympiádu bych si ještě chtěla zahrát, ale je až v červenci, to je strašně daleko.“

Už jste dlouho nalomená. Proč stále pokračujete?

„Nechci končit za takových podmínek. Kvůli viru. Ráda bych si zahrála pár dobrých turnajů, skončila nějak hezky. Ale bude to těžký, protože kdo ví, kdy ustanou a kdy se budou moct vůbec lidi přijít podívat na tenis. Třeba si myslím, že jestli olympiáda bude, tak spíš bez lidí. Bude to zase zajímavý rok, ale chci to ještě zkusit.“

Jak se vůbec vám, živlu, který diváky hodně potřebuje, hraje bez obecenstva?

„Zvláštně. Už jsem bez nich hrála v Římě, ale ten byl jiný. Za prvé v tom, že tamní klub je nádherný, počasí dělalo hrozně moc. Alespoň jsme si mohly večer na tenise posedět venku, koukat na kurty, dát si večeři. Jenže v Paříži bylo každý den jedenáct stupňů, pršelo, příšerně foukalo. Počítala jsem, že to bude bez lidí, to počasí bylo ale ubíjející. Na druhou stranu si nechci vůbec stěžovat. Jsem ráda, že se Roland Garros konalo. Lidi, co pořádají turnaje, se strašně snaží. A fakt není sranda se všemi omezeními turnaj uspořádat. Těch lidí, co se musí otestovat, výsledky musí být hned, abychom mohly trénovat. Nebylo to úplně super, ale jsem vděčná, že jsme mohly hrát.“

Jak moc trpíte, když jste zavřená na hotelu a nemůžete vycházet?

„Ty vago, to je něco. V bublině jsem spolu s Římem a Paříží strávila čtyři týdny. Ze začátku si člověk říká: dobrý, to dám. Mám Netflix, knížku, mobil. Ale po deseti dnech už vám z toho začíná hrabat. Nemůžete si dojít ani na jídlo, takže si pořád objednáváte pizzu, burger, salát. A takhle dokola. Ten stereotyp je psychicky hrozně náročný, nikam nesmíte. Jdete na recepci a tam vás čtyři sekuriťáci hlídají, abyste ani nevystrčila nos z hotelu.“

Co sjíždíte na Netflixu, dejte tip?

„Seriál Challenger. Je o vesmírné lodi, jejíž posádka zahynula. Řeší se tam, co se stalo, jak to NASA podcenila. Má to pět dílů a budete do toho úplně zakouslý. A pak ještě The Social Dilemma. To se zase rozhodnete, že zahodíte mobil a už ho nikdy nevyndáte.“