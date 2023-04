ONLINE: Návrat Strýcové po dvou letech. S Italkou ztratila první set

„Dva roky nehrát je hrozně dlouhá doba na to, abych věděla, jak se to posunulo dopředu. Já vůbec nevím, co mě čeká,“ vykládala Barbora Strýcová před necelým měsícem v přípravě na rozlučkový návrat.

„Akorát já jsem vzadu v hlavě měla, že se chci vrátit, ve smyslu, že to chci uzavřít sama v sobě. Protože jsem skončila v tom největším covidu, protože jsem otěhotněla. Zlomilo se to asi v průběhu minulého roku. Uvědomila jsem si, že kdybych se nikdy nevrátila, že mi to tam pořád bude strašit. A jelikož se chci vrátit fit, snažím se na sobě docela pracovat,“ hlásila tehdy.

Jak to bude vypadat v reálu na velké scéně? Dnes se v Madridu představí ještě Karolína Muchová a Linda Fruhvirtová.